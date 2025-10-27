- Hoy:
Gobierno Regional del Callao realiza convocatoria laboral: postulantes ganarán sueldos de hasta 7,000 soles
El Gobierno Regional del Callao está ofreciendo salarios de hasta 7,000 soles. Conoce las vacantes y quienes pueden acceder al puesto laboral.
El Gobierno Regional del Callao anunció una convocatoria laboral a favor de la población. El contrato se realizará por CAS, y el salario es de hasta 7,000 soles. Si cumples con los requisitos, entonces puedes acceder a una de las vacantes.
PUEDES VER: Municipalidad de San Borja realiza convocatoria laboral: trabajadores ganarán hasta 5, 500 soles
El Gobierno Regional del Callao está realizando importante convocatoria laboral.
Gobierno Regional del Callao realiza convocatoria laboral
De acuerdo a la información brindada por la página web Convocatorias 2025, hay plazas para bachilleres y titulados en las carreras de Administración, Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social, Derecho, Ingeniería Industrial, Periodismo, Psicología y Relaciones Industriales.
ANALISTA DE COMUNICACIÓN INTERNA
El Gobierno Regional del Callao solo habilitó 1 vacante para este puesto. El lugar de labores es en la Provincia Constitucional y la remuneración será de 5,500 soles. Si eres bachiller en las carreras de Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social, Periodismo, Comunicación o afines, entonces puedes postular hasta el 6 de noviembre del 2025.
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Los profesionales de administración, ingeniería industrial, psicología, relaciones industriales o afines deben saber que para esta área se habilitó solo 1 vacante. Solo podrán postular hasta el 6 de noviembre y el salario es de 7,000 soles.
ANALISTA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
Se requiere de un titulado en derecho con colegiatura y habilitación vigente. El contrato es CAS y se está ofreciendo un salario de 7,000 soles. La convocatoria finaliza el 6 de noviembre del 2025.
