Gobierno Regional del Callao realiza convocatoria laboral: postulantes ganarán sueldos de hasta 7,000 soles

El Gobierno Regional del Callao anunció una convocatoria laboral a favor de la población. El contrato se realizará por CAS, y el salario es de hasta 7,000 soles. Si cumples con los requisitos, entonces puedes acceder a una de las vacantes.

El Gobierno Regional del Callao está realizando importante convocatoria laboral.

Gobierno Regional del Callao realiza convocatoria laboral

De acuerdo a la información brindada por la página web Convocatorias 2025, hay plazas para bachilleres y titulados en las carreras de Administración, Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social, Derecho, Ingeniería Industrial, Periodismo, Psicología y Relaciones Industriales.

ANALISTA DE COMUNICACIÓN INTERNA

El Gobierno Regional del Callao solo habilitó 1 vacante para este puesto. El lugar de labores es en la Provincia Constitucional y la remuneración será de 5,500 soles. Si eres bachiller en las carreras de Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social, Periodismo, Comunicación o afines, entonces puedes postular hasta el 6 de noviembre del 2025.

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Los profesionales de administración, ingeniería industrial, psicología, relaciones industriales o afines deben saber que para esta área se habilitó solo 1 vacante. Solo podrán postular hasta el 6 de noviembre y el salario es de 7,000 soles.

ANALISTA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

Se requiere de un titulado en derecho con colegiatura y habilitación vigente. El contrato es CAS y se está ofreciendo un salario de 7,000 soles. La convocatoria finaliza el 6 de noviembre del 2025.