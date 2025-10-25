- Hoy:
Municipalidad San Juan de Miraflores está renovando importante avenida tras 40 años de espera por parte de vecinos
Los vecinos de San Juan de Miraflores se mostraron felices con la remodelación de esta avenida. Luego de 40 años disfrutarán de un espacio digno.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores dio a conocer que un grupo importante de ciudadanos del distrito dejarán de vivir entre polvo y barro. Mediante sus redes sociales, el municipio informó que tras 40 años de espera se colocó la primera piedra en la Avenida Cadena.
Municipalidad de Lima dio buena noticia a ciudadanos: inició limpieza de zona con toneladas de basura hasta Evitamiento
"Adiós a la trocha, bienvenidas las pistas y modernidad", es la frase que se utilizó para mostrar los avances de esta importante obra. Las personas que asistieron al lugar se mostraron felices con esta iniciativa que demuestra un avance relevante en el distrito.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores inició esta importante obra.
Las imágenes muestran que profesionales fueron a supervisar la zona para que comience la remodelación total de esta avenida de Pamplona Alta. "La zona 'C' presente. Gracias infinitamente", es el cartel que lleva una de las vecinas del lugar.
"La alegría de nuestra gente es el reflejo de un compromiso que sigue construyendo historia en Pamplona Alta de San Juan de Miraflores", indica la parte final del texto publicado por este importante municipio. Rápidamente, los ciudadanos no dudaron en pronunciarse sobre la obra.
"Esta administración siempre cumple", "Ya era hora y ojalá que lo terminen", "Bien por los pobladores", "Terminen la obra de la Rinconada", "Se felicita la obra, pero acaben las que están paralizadas", son algunos mensajes que dejaron los cibernautas en la publicación que realizó la Municipalidad de San Juan de Miraflores.
