Vecinos de San Juan de Miraflores recibieron estupenda noticia: se inició importante obra tras años de espera

Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció que Pamplona Alta está mejorando a favor de los ciudadanos. Tras años de espera, los ciudadanos del Asentamiento Humano Hijos del Brillante contarán con un espacio digno para vivir.

Por mucho tiempo, los vecinos de esta zona han convivido entre trochas, tierra y polvo, lo cual no les permitía transitar con seguridad, especialmente en época de lluvia. La iniciativa representó un progreso relevante para el distrito.

Municipalidad de San Juan de Miraflores inició importante obra.

Actualmente, se viene realizando trabajos en pistas y veredas, las cuales serán muy bien señaladas y pavimentadas, lo cual permitirá a la población y conductores transitar de manera segura en el Asentamiento Humano.

"Cada metro de pavimento representa progreso, esfuerzo y el cumplimiento de un compromiso con Pamplona Alta. Porque en San Juan de Miraflores seguimos construyendo modernidad, trabajando por un distrito con vías dignas y seguras para todos", indica la publicación que realizó la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

"Excelentes noticias", "Una obra muy esperada", "A seguir creciendo", "Muy buena noticia para el distrito", son algunos comentarios que dejaron los ciudadanos que viven en el distrito de San Juan de Miraflores.