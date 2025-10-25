- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Atlético Grau
- Manchester United vs Brighton
- Liverpool vs Brentford
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Obra terminada: renovación vial en Lima Norte concluyó con más de 7km totalmente mejorados
Esta importante avenida estrena remodelación de 60 paraderos, rampas nuevas y muchos más elementos que favorecerán a la comunidad.
La Avenida Túpac Amaru, una de las principales arterias viales del norte de Lima, está siendo completamente renovada gracias a un ambicioso proyecto de rehabilitación integral impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta importante vía, que conecta distritos clave como Comas, Carabayllo, Independencia y Los Olivos, se encontraba durante años en estado de deterioro, afectando el tránsito vehicular y peatonal de miles de ciudadanos.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje sin pagar peaje
Con la nueva obra, la comuna limeña busca mejorar la transitabilidad, modernizar la infraestructura vial y reordenar el espacio urbano, beneficiando directamente a más de 700 mil vecinos de la zona norte de la capital.
Detalles del proyecto de rehabilitación
El proyecto de rehabilitación de la Av. Túpac Amaru comprende el tramo que va desde el óvalo Naranjal hasta la avenida Revolución, en el distrito de Comas. En este sector se están ejecutando trabajos que no solo mejorarán la circulación de vehículos, sino también la seguridad y comodidad de los peatones.
Entre las principales acciones destacan:
- Remodelación de 60 paraderos de transporte público, con estructuras más seguras y accesibles.
- Construcción de nuevas rampas peatonales, para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad y adultos mayores.
- Implementación de nuevas áreas verdes, que contribuirán al embellecimiento urbano y a la mejora del medio ambiente.
- Además, se incluye la reparación de pistas y veredas, la señalización horizontal y vertical y la instalación de mobiliario urbano moderno que ordenará el tránsito vehicular y peatonal.
Impacto en los distritos del norte de Lima
Aunque los trabajos se concentran en el distrito de Comas, el proyecto tiene un impacto metropolitano. La Avenida Túpac Amaru es una vía estratégica que articula el desplazamiento diario entre los distritos de Carabayllo, Comas, Independencia y Los Olivos, por lo que su modernización mejorará significativamente la conectividad y reducirá los tiempos de viaje en toda la zona norte.
Según estimaciones de la comuna limeña, más de 700 mil vecinos serán beneficiados directamente con la obra, al contar con infraestructura vial segura, moderna y accesible, además de espacios públicos más limpios y ordenados.
Beneficios esperados
La rehabilitación de la Av. Túpac Amaru aportará múltiples beneficios urbanos y sociales:
- Reducción de la congestión vehicular en horas punta.
- Mayor seguridad vial gracias a la renovación de señalizaciones y paraderos.
- Promoción del transporte sostenible, con espacios pensados para peatones y usuarios de transporte público.
- Revalorización de la zona y fomento de la actividad comercial local.
- Asimismo, las nuevas áreas verdes contribuirán al bienestar ambiental y social de los vecinos, generando una mejor calidad de vida y una imagen renovada para el norte de Lima.
- 1
Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje sin pagar peaje
- 2
Vecinos de San Juan de Miraflores recibieron estupenda noticia: se inició importante obra tras años de espera
- 3
Municipalidad de Lima dio buena noticia a ciudadanos: inició limpieza de zona con toneladas de basura hasta Evitamiento
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50