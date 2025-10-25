Obra terminada: renovación vial en Lima Norte concluyó con más de 7km totalmente mejorados

La Avenida Túpac Amaru, una de las principales arterias viales del norte de Lima, está siendo completamente renovada gracias a un ambicioso proyecto de rehabilitación integral impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta importante vía, que conecta distritos clave como Comas, Carabayllo, Independencia y Los Olivos, se encontraba durante años en estado de deterioro, afectando el tránsito vehicular y peatonal de miles de ciudadanos.

Con la nueva obra, la comuna limeña busca mejorar la transitabilidad, modernizar la infraestructura vial y reordenar el espacio urbano, beneficiando directamente a más de 700 mil vecinos de la zona norte de la capital.

Detalles del proyecto de rehabilitación

El proyecto de rehabilitación de la Av. Túpac Amaru comprende el tramo que va desde el óvalo Naranjal hasta la avenida Revolución, en el distrito de Comas. En este sector se están ejecutando trabajos que no solo mejorarán la circulación de vehículos, sino también la seguridad y comodidad de los peatones.

Entre las principales acciones destacan:

Remodelación de 60 paraderos de transporte público, con estructuras más seguras y accesibles.

Construcción de nuevas rampas peatonales, para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad y adultos mayores.

Implementación de nuevas áreas verdes, que contribuirán al embellecimiento urbano y a la mejora del medio ambiente.

Además, se incluye la reparación de pistas y veredas, la señalización horizontal y vertical y la instalación de mobiliario urbano moderno que ordenará el tránsito vehicular y peatonal.

Impacto en los distritos del norte de Lima

Aunque los trabajos se concentran en el distrito de Comas, el proyecto tiene un impacto metropolitano. La Avenida Túpac Amaru es una vía estratégica que articula el desplazamiento diario entre los distritos de Carabayllo, Comas, Independencia y Los Olivos, por lo que su modernización mejorará significativamente la conectividad y reducirá los tiempos de viaje en toda la zona norte.

Según estimaciones de la comuna limeña, más de 700 mil vecinos serán beneficiados directamente con la obra, al contar con infraestructura vial segura, moderna y accesible, además de espacios públicos más limpios y ordenados.

Beneficios esperados

La rehabilitación de la Av. Túpac Amaru aportará múltiples beneficios urbanos y sociales: