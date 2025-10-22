- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Juventus
- Flamengo vs Racing
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Municipalidad de Comas finalizó importante obra a favor de ciudadanos: mejorará la calidad de vida
Esta nueva obra beneficiará a miles de ciudadanos tras 50 años de espera, según dio a conocer la Municipalidad de Comas en sus redes.
La Municipalidad de Comas les dio una excelente noticia a los ciudadanos, ya que podrán acceder a un espacio moderno. Esta nueva obra busca brindarle un espacio de calidad a los vecinos de la zona tras 50 años de espera.
"El nuevo parque revolución brilla en la urbanización San Agustín", es la frase que describe la publicación que realizó el municipio liderado por Ulises Villegas. Los pequeños y grandes podrán acceder a un espacio de recreación digno.
Municipalidad de Comas finalizó importante obra.
El municipio de Comas informó que actualmente el parque cuenta con más de 10 mil m2 áreas verdes, espacios deportivos para grandes y chicos, así como zonas para compartir con en familia.
Las imágenes publicadas en el Facebook de la Municipalidad de Comas muestra que el parque ha sido renovado en su totalidad y se espera los ciudadanos puedan cuidar esta obra a favor de los más pequeños de la zona.
"Ha quedado muy bonito", "Esperemos que no lo privaticen", "Más árboles", "¿Cuándo será la inauguración?", "Se ve el cambio", "Esperamos que no sea flor de un día", son algunos comentarios que dejaron los cibernautas en el post que realizó el municipio.
- 1
Municipalidad de San Juan de Lurigancho inicia obra tras 35 años de espera: mejorará la calidad de vida de vecinos
- 2
¿Se suspenden las clases escolares este jueves 23 y viernes 24 de octubre? Lo último según Minedu
- 3
Bad Bunny no dará show en Perú el 30 y 31 de enero: conciertos en Lima fueron reprogramados
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50