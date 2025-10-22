Municipalidad de Comas finalizó importante obra a favor de ciudadanos: mejorará la calidad de vida

La Municipalidad de Comas les dio una excelente noticia a los ciudadanos, ya que podrán acceder a un espacio moderno. Esta nueva obra busca brindarle un espacio de calidad a los vecinos de la zona tras 50 años de espera.

"El nuevo parque revolución brilla en la urbanización San Agustín", es la frase que describe la publicación que realizó el municipio liderado por Ulises Villegas. Los pequeños y grandes podrán acceder a un espacio de recreación digno.

Municipalidad de Comas finalizó importante obra.

El municipio de Comas informó que actualmente el parque cuenta con más de 10 mil m2 áreas verdes, espacios deportivos para grandes y chicos, así como zonas para compartir con en familia.

Las imágenes publicadas en el Facebook de la Municipalidad de Comas muestra que el parque ha sido renovado en su totalidad y se espera los ciudadanos puedan cuidar esta obra a favor de los más pequeños de la zona.

"Ha quedado muy bonito", "Esperemos que no lo privaticen", "Más árboles", "¿Cuándo será la inauguración?", "Se ve el cambio", "Esperamos que no sea flor de un día", son algunos comentarios que dejaron los cibernautas en el post que realizó el municipio.