El 'estadio de la muerte' fue renovado: ¿Dónde queda el recinto que está al costado de un cementerio?
Este recinto deportivo ha captado la atención de diversas personas, porque ha sido renovado en su totalidad y está al costado de un cementerio.
La Municipalidad de Comas renovó completamente el estadio de la muerte, este especio se encontraba en total abandono y los ciudadanos de la zona no podían recrear de manera digna. En redes sociales, la noticia generó mucha alegría entre los ciudadanos, quienes viralizaron el video.
Según dio a conocer Ulises Villegas, este reciento cuenta con grass sintético y estrados remodelados. Esta renovación fue muy esperada por los más pequeños del lugar, quienes antes debían jugar fútbol en un terreno que no estaba pavimentado.
El municipio liderado por Ulises Villegas dio a conocer que en el estadio de la muerte jugó Sporting Club, Atlético Comas, San Martín y más. Al parecer, en el estadio de la muerte se jugó la Liga del Carmen Alto.
Estadio de la muerte: ¿Dónde queda?
El 'estadio de la muerte' está en la quinta zona de Belaunde al costado del cementerio. "El único estadio en el mundo que tiene asistentes, que son los muertos y los vivos", mencionó el alcalde Ulises Villegas.
