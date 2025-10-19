0
Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público: vecinos disfrutarán de moderna obra

Vecinos de Comas podrán disfrutar de este moderno espacio de recreación que antes era ocupado delincuentes. Más detalles en la nota.

Roxana Aliaga
Municipalidad de Comas recuperó importante espacio del distrito.
Municipalidad de Comas recuperó importante espacio del distrito. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
La Municipalidad de Comas informó mediante sus redes sociales que logró recuperar un importante espacio. Esta moderna obra beneficia de manera directa a los ciudadanos, quienes podrán acceder a un espacio digno para recrear y vivir. La iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos del Asentamiento Humano Inca Huaral, Piedra del Sapo y San Grabriel .

"La piedra del sapo nunca más será guarida de fumones", es la descripción que utilizó el municipio de Lima Norte para anunciar que el espacio fue remodelado en su totalidad. En las instantáneas compartidas en redes, se puede ver a niños jugando en este espacio que antes era punto de reunión para delincuentes, consumidores de estupefacientes y acopio de basura.

Municipalidad de Comas inauguró importante obra.

Municipalidad de Comas inauguró importante obra.

Este espacio de recreación cuenta con juegos infantiles, minigimnasio y espacios para compartir en familia en la emblemática de la zona alta La Libertad. Además, de 3 kilómetros de pistas, veredas, muros de contención y escaleras.

Rápidamente, la publicación generó reacciones entre los ciudadanos, quienes no dudaron en dar su opinión sobre esta obra que ha inaugurado la Municipalidad del distrito de Comas. Muchos cibernautas celebraron la iniciativa a favor de los vecinos de la zona.

"La recuperación de espacios públicos es ganancia", "Éxitos y buen cambio", "Ahora solo nos queda cuidarlos", "Se habla con obras", "Los niños podrán jugar tranquilos", "Muy buena iniciativa", "Sigan así municipalidad de Comas", son algunos mensajes que dejaron los cibernautas.

