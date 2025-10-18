0
Cienciano vs Cusco FC HOY EN VIVO por L1 MAX
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Ciudadanos de importante zona en Puente Piedra contarán con nuevas pistas y veredas

La Municipalidad de Puente Piedra anunció que está realizando una remodelación en importante zona del distrito. Vecinos serán muy beneficiados.

Roxana Aliaga
Municipalidad de Puente Piedra confirma que importante zona tendrá pistas y veredas.
Municipalidad de Puente Piedra confirma que importante zona tendrá pistas y veredas.
La Municipalidad de Puente Piedra anunció mediante sus redes sociales que una importante zona del distrito contará con pistas y veredas. La noticia generó una gran alegría entre los ciudadanos, ya que desde hace mucho tiempo esperaban la ejecución de este relevante proyecto.

Las personas que viven en la Calle Santa Elena y Santa Marcela podrán disfrutar el nuevo asfaltado. Según informó el alcalde, el domingo 19 de octubre se colocará la primera piedra a las 5:30 de la tarde.

puente piedra

Zona de Puente Piedra contará con pistas y veredas.

Inauguración del parque Teófilo Cubillas

El parque Teófilo Cubillas en Puente Piedra se convirtió en una realidad, según dio a conocer la Municipalidad de Lima. Los ciudadanos podrán acceder a un espacio moderno, seguro y ofrece diversas alternativas de entretenimiento.

La inauguración contó con la participación del exseleccionado peruano, 'Nene' Cubillas, quien acompañado de los vecinos de la zona, inauguró el parque. Este espacio de esparcimiento está ubicado en la Asociación de Propietarios La Floresta de Copacabana.

El moderno proyecto fue ejecutado por la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. (Invermet) y tuvo una inversión de 1,3 millones y concluyó en menos de 90 días. El espacio fue muy recibido por los vecinos de la zona, quienes acceden a juegos modernos y espacios recreativos.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

