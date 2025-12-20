Municipalidad de Lima propone iniciativa para reducir la congestión vehicular en la capital

Durante una actividad municipal, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo anunció que se está evaluando una normativa que busca establecer un horario nocturno de circulación para los vehículos de carga pesada, ante la gran congestión vehicular que se ha reportado en la capital.

El burgomaestre indicó que la propuesta pretende que el transporte de carga pesada no perjudique el tránsito de la ciudadanía en hora punta. Además, indicó que están dispuestos a establecer una mesa de diálogo con los representantes de este sector.

"Yo lo he planteado abiertamente porque me parece transparente y sano que haya opiniones para mejorar las condiciones en el marco regulatorio y tengamos un medio de transporte pesado que atienda en horas adecuadas y que no perjudique el normal tránsito de la ciudadanía en horas punta", indicó Renzo Reggiardo.

La iniciativa busca evitar que el transporte de carga pesada afecte la fluidez del tránsito vehicular y peatonal.

El alcalde de Lima puntualizó que su postura es firme con respecto a la ejecución de esta iniciativa a favor de la ciudadanía que pierde horas de su tiempo al momento de trasladarse de un lugar a otro. Además, manifestó que espera llegar a un consenso con los gremios de transporte pesado.

"Ojalá lleguemos a consensos y si no tendremos que ser rigurosos en el principio de autoridad y en que se dispongan las medidas y hacerlas cumplir como corresponde", señaló el burgomaestre de la Municipalidad de Lima a los medios de comunicación.