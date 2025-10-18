Vecinos de Comas tendrán nuevas pistas, veredas y escaleras tras 60 años de espera

0
La Municipalidad de Comas informó que ya se entregó esta importante obra que beneficia a miles de ciudadanos. Más detalles en la nota.

Roxana Aliaga
La municipalidad de Comas confirmó la remodelación de pistas y veredas en esta zona.
La municipalidad de Comas confirmó la remodelación de pistas y veredas en esta zona.
La Municipalidad de Comas informó que logró terminar una importante obra que beneficia a un sector relevante del distrito de Lima Norte. Según informó el municipio, esta remodelación se dio tras 60 años de espera, ya que los ciudadanos vivían entre tierra y polvo.

Esta iniciativa beneficia de manera directa a los habitantes del asentamiento humano San Gabriel, Manco Inca Huaral y Piedra del Sapo. Los vecinos de la zona accedieron a más de 3000 metros de pistas, veredas y muros de contención.

En las imágenes se puede ver que las vías están muy bien señalizadas, lo cual les brinda mayor seguridad a los vecinos de la zona. Además, se instalaron barandas para que los niños y adultos mayores puedan transitar con total tranquilidad por las calles del asentamiento humano.

comas

Municipalidad de Comas anunció inauguración de importante obra.

"Más obras para los asentamientos humanos más olvidados de Comas", es la descripción que utilizó el municipio de Ulises Villegas para confirmar que la moderna obra fue entregada a los ciudadanos del distrito de Lima Norte. Rápidamente, el post generó reacciones entre los cibernautas.

"Que alegría por mis vecinos de San Gabriel", "Muy buena noticia", "Éxitos y felicitaciones"; "Todo quedó hermoso", "Dios lo bendiga, señor Ulises", "Buena noticia", "Poco a poco será comasidro", son algunos mensajes que acompañan al post.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

