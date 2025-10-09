0
Falleció Miguel Ángel Russo

DNI electrónico gratis: revisa dónde y quiénes podrán realizar el trámite este 2025

Diversos ciudadanos podrán acceder al DNI electrónico totalmente gratis, según anunció el Reniec. Conocen AQUÍ si eres uno de los beneficiarios.

El trámite de DNI electrónico se realizará en Comas el viernes 10 de octubre.
El trámite de DNI electrónico se realizará en Comas el viernes 10 de octubre.
El Registro Nacional de Identidad está realizando campañas de DNI electrónico con la finalidad de que diversos ciudadanos pueden acceder al nuevo Documento de Identidad totalmente gratis. Si quieres acceder al beneficio, entonces es importante que conozcas todos los detalles de la iniciativa.

Trámite de DNI electrónico gratis: ¿Dónde se realizará?

Según dio a conocer la Municipalidad de Comas, esta campaña de DNI electrónico se realizará en este relevante distrito de Lima Norte. Los vecinos de la zona se deben acercar a la plaza de armas ubicada en la avenida España, cuadra 4, pasaje La Libertad.

Trámite gratis de DNI electrónico: ¿A qué hora inicia la campaña?

El RENIEC y la Municipalidad de Comas informaron que la campaña para la emisión del DNI electrónico se llevará a cabo el viernes 10 de octubre, de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. Se recomienda a los ciudadanos llegar temprano, ya que solo hay 50 cupos disponibles.

Campaña de DNI electrónico en Comas.

DNI electrónico gratis: Requisitos

Las personas menores de 17 años, mayores de 60 años y personas con copia de carné de CONADIS podrán acceder al DNI electrónico totalmente gratis, según la publicación que realizó el municipio liderado por Ulises Villegas.

A continuación, podrás conocer cuáles son requisitos que deben cumplir los ciudadanos para acceder a este beneficio. ¡Toma nota, porque tú puedes ser uno de ellos!

  • DNI vencido, copia de DNI perdido o partida de nacimiento.
  • Recibo de luz, agua o cable.
  • Menores de edad deben asistir con sus apoderados.
