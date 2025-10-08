0

Municipalidad de Chorrillos lanza campaña para obtener DNI electrónico gratis este 9 de octubre

Obtén tu DNI electrónico sin costo, gracias a la campaña que anunció la Municipalidad de Chorrillos para este jueves 9 de octubre en el local de la DEMUNA.

Angie De La Cruz
Conoce más detalles sobre la campaña de DNI electrónico en Chorrillos este 9 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Continuando con las campañas gratuitas para obtener el nuevo DNI electrónico en este 2025, ahora los vecinos de Chorrillos podrán acceder al documento sin costo alguno. La municipalidad anunció que este jueves 9 de octubre, se realizarán trámites de renovación, pero hay cupos limitados.

Conoce si podrás ser beneficiario de esta campaña que lanzó el RENIEC y la municipalidad.

Campaña de DNI gratis en Chorrillos este 9 de octubre

De acuerdo a la información compartida, la campaña gratuita de Renovación de DNI se llevará a cabo este jueves 9 de octubre y está dirigida especialmente a niños y adolescentes de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad. Además, se precisó que la atención será por orden de llegada.

DNI electrónico

Renueva tu DNI sin costo alguno gracias a la campaña de Chorrillos.

El horario de atención será de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el local de la DEMUNA, ubicado en Av. Defensores del Morro N.° 1965 (Anexo Casa de la Mujer. Asimismo, se recalca que solo habrá 75 cupos, por lo que te recomendamos asistir con anticipación y verificar que estés incluido en el grupo de beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos para renovar DNI?

Un requisito indispensable para este trámite es contar con una fotografía reciente, que será tomada en los centros de atención. En este caso ya no necesitas llevar una foto separada, pues en la campaña que realiza la Municipalidad de Chorrillos se toma la imagen a los beneficiarios que participarán.

Por otro lado, si vas a cambiar datos como domicilio, estado civil, decisión sobre donación de órganos, grado de instrucción, nombres de padres, etc, deberás llevar el acta correspondiente que verifique dicha información. Recuerda que en el caso de un menor de edad, tendrá que estar acompañado de un adulto mayor que realice dicho trámite.

Recuerda que el trámite tarda aproximadamente 10 días hábiles para la entrega del nuevo DNI y puedes consultar el estado del trámite en línea a través del portal del RENIEC. Asegúrate de recibir la información exacta para el recojo de tu nuevo documento, hora y lugar para obtenerlo.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

