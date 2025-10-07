DNI electrónico GRATIS en San Martín de Porres por todo octubre: revisa las fechas y lugares

Para este 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) tiene como objetivo, que los ciudadanos del Perú obtengan su DNI electrónico 3.0, por ello sigue lanzando campañas gratuitas a nivel nacional. Esta vez, es la oportunidad del distrito de San Martín de Porres (SMP), que durante todo el mes de octubre 2025, podrá acceder a este documento sin costo alguno.

Obtén tu DNI electrónico GRATIS en San Martín de Porres

Mediante sus plataformas, la Municipalidad de San Martín de Porres dio a conocer sobre el lanzamiento de la campaña de DNIe para este mes de octubre. Los servicios que se ofrecen son: inscripción por primera vez, renovación de DNI, rectificación de datos, actualización de foto y actualización de dirección.

Campaña gratuita de DNI electrónico en San Martín de Porres.

Por otro lado, se precisó que este beneficio está dirigido para menores de 17 años y adultos mayores de 60 años. Estos deben presentar copia de acta de nacimiento y copia simple de recibo de luz o agua. Cabe destacar, que los cupos son limitados, por lo que te recomendamos acudir con anticipación.

¿Cuándo y dónde es la campaña de DNI electrónico gratis?

Una buena noticia para los vecinos de SMP, puesto que esta campaña no solo ofrece una fecha para acceder al beneficio. Existe una agenda vigente para que los ciudadanos puedan acceder al documento sin pagar ni un sol. Conoce el día y lugar en el que tendrás que asistir con los requisitos:

Lunes 6 de octubre: Agencia Zona Comercial Industrial - Calle Las Tunas N° 308 Urb. Naranjal

Agencia Zona Comercial Industrial - Calle Las Tunas N° 308 Urb. Naranjal Lunes 13 de octubre: Agencia Infantas - Av. San Bernardo N° 200 Urb. Santa Luisa

Agencia Infantas - Av. San Bernardo N° 200 Urb. Santa Luisa Lunes 20 de octubre: Agencia Municipal Nuevo San Martin - Av. Canta Callao Mz. A Lote 11 Urb. Begonias

Agencia Municipal Nuevo San Martin - Av. Canta Callao Mz. A Lote 11 Urb. Begonias Lunes 27 de octubre: Urb. Mesa Redonda Parque Vencedores - Av. Bolognesi cruce con Av. Industrial

Se precisa que la atención del personal del Reniec será desde las 9:30 a. m., de acuerdo a la hora de llegada de los asistentes y/o hasta agotar stock. Si vas a participar de esta campaña, asegúrate de cumplir con los requisitos y obtén tu DNI electrónico sin costo alguno. Recuerda que, adicionalmente, el precio por el documento, en este 2025, es de 30 soles.