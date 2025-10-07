0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

DNI electrónico GRATIS en San Martín de Porres por todo octubre: revisa las fechas y lugares

La Municipalidad de San Martín de Porres y Reniec se unieron para facilitar el acceso al DNI electrónico, sin costo alguno. Conoce si podrás ser beneficiario.

Angie De La Cruz
Conoce si podrás ser beneficiario de esta campaña que lanzó el RENIEC y la municipalidad.
Conoce si podrás ser beneficiario de esta campaña que lanzó el RENIEC y la municipalidad. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Para este 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) tiene como objetivo, que los ciudadanos del Perú obtengan su DNI electrónico 3.0, por ello sigue lanzando campañas gratuitas a nivel nacional. Esta vez, es la oportunidad del distrito de San Martín de Porres (SMP), que durante todo el mes de octubre 2025, podrá acceder a este documento sin costo alguno.

El jugador de Universitario fue captado junto a sus amigos y una joven que luce su camiseta.

PUEDES VER: Edison Flores es ampayado ingresando a su departamento con Antonella Martorell: ¿quién es la joven?

Obtén tu DNI electrónico GRATIS en San Martín de Porres

Mediante sus plataformas, la Municipalidad de San Martín de Porres dio a conocer sobre el lanzamiento de la campaña de DNIe para este mes de octubre. Los servicios que se ofrecen son: inscripción por primera vez, renovación de DNI, rectificación de datos, actualización de foto y actualización de dirección.

DNI electrónico

Campaña gratuita de DNI electrónico en San Martín de Porres.

Por otro lado, se precisó que este beneficio está dirigido para menores de 17 años y adultos mayores de 60 años. Estos deben presentar copia de acta de nacimiento y copia simple de recibo de luz o agua. Cabe destacar, que los cupos son limitados, por lo que te recomendamos acudir con anticipación.

¿Cuándo y dónde es la campaña de DNI electrónico gratis?

Una buena noticia para los vecinos de SMP, puesto que esta campaña no solo ofrece una fecha para acceder al beneficio. Existe una agenda vigente para que los ciudadanos puedan acceder al documento sin pagar ni un sol. Conoce el día y lugar en el que tendrás que asistir con los requisitos:

  • Lunes 6 de octubre: Agencia Zona Comercial Industrial - Calle Las Tunas N° 308 Urb. Naranjal
  • Lunes 13 de octubre: Agencia Infantas - Av. San Bernardo N° 200 Urb. Santa Luisa
  • Lunes 20 de octubre: Agencia Municipal Nuevo San Martin - Av. Canta Callao Mz. A Lote 11 Urb. Begonias
  • Lunes 27 de octubre: Urb. Mesa Redonda Parque Vencedores - Av. Bolognesi cruce con Av. Industrial

Se precisa que la atención del personal del Reniec será desde las 9:30 a. m., de acuerdo a la hora de llegada de los asistentes y/o hasta agotar stock. Si vas a participar de esta campaña, asegúrate de cumplir con los requisitos y obtén tu DNI electrónico sin costo alguno. Recuerda que, adicionalmente, el precio por el documento, en este 2025, es de 30 soles.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. El pago ONP es una realidad en Perú e inicia hoy: entrega será vía Banco de la Nación

  2. Retiro ONP 2025: ¿Qué falta para su aprobación y cuánto dinero se podría desembolsar?

  3. Metropolitano suspende servicio ante paro de transportistas: solo estas rutas SÍ funcionan

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano