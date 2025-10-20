0
Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY por Liga 1
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Municipalidad de Comas sorprende con gran megaobra: vecinos disfrutarán de pistas y veredas nuevas

Tras 30 años de espera, la Municipalidad de Comas confirmó que ya inició esta importante obra que beneficia a los vecinos del distrito.

Roxana Aliaga
Municipalidad de Comas confirmó que ya inició la megaobra.
Municipalidad de Comas confirmó que ya inició la megaobra. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
Divesos vecinos de Comas se han mostrado felices con la noticia que realizó su municipio. La iniciativa busca brindarle un lugar digno a los ciudadanos, quienes hace varios años esperan que las autoridades realicen obras y veredas en la Asociación El Rosal de San Felipe.

La municipalidad de Comas confirmó la remodelación de pistas y veredas en esta zona.

PUEDES VER: Vecinos de Comas tendrán nuevas pistas, veredas y escaleras tras 60 años de espera

"Se acabó la espera. Las pistas y veredas de nuestros vecinos de la Asoc. El Rosal, en la zonal 8, ya comenzaron a ejecutarse tras más de 3 décadas de faltas promesas", es la descripción que indica el post.

En las imágenes publicadas por la Municipalidad de Comas se puede ver que ya empezaron las excavaciones, así como a profesionales realizando estudios de la tierra. De esta manera, los vecinos dejarán atrás el polvo y tierra que los perjudicaba.

municipalidad de comas

La Municipalidad de Comas inició esta obra.

Ante la noticia, diversos cibernautas no dudaron en pronunciarse sobre la obra de pistas y veredas que está impulsando el municipio liderado por Ulises Villegas. Muchos celebraron la iniciativa, ya que estas brindarán una mejor calidad de vida a los ciudadanos.

"Felicitaciones", "Están realizando buenas gestiones", "Que bueno", "Más obras a favor de los vecinos de Comas", "Muy buena iniciativa", "Más alumbrado público", son algunos comentarios que dejaron los ciudadanos de este distrito de Lima Norte.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

