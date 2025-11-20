- Hoy:
Municipalidad de SMP lanzó convocatoria de trabajo para personas son secundaria incompleta: sueldos de hasta S/ 8,500
La Municipalidad de San Martín de Porres está que ofrece puestos laborales que tiene salarios de hasta 8, 500 soles. Conoce AQUÍ cómo postular.
La Municipalidad de San Martín de Porres anunció una nueva convocatoria laboral CAS con 109 plazas dirigidas a personas con secundaria, estudiantes técnicos, titulados y bachiller. Si estás buscando trabajo, entonces no dudes en postular.
La entidad está ofreciendo sueldos que van desde 1,700 hasta 8, 500 soles. Se debe tener en cuenta que cada vacante tiene una fecha de cierre diferente, por ello, los postulantes deben revisar los plazos, ya que la publicación se realizó el 17 de noviembre.
Convocatoria laboral de San Martín de Porres
Se debe tener en cuenta que entre los perfiles más requeridos destacan personal operativo de recolección de residuos, serenos, conductores, fiscalizadores, operarios de máquinas, supervisores de campo y un puesto directivo para la Agencia Municipal Nuevo San Martín.
La Municipalidad de San Martín de Porres realizó nueva convocatoria laboral
Operario de Recolección de Residuos Sólidos (Turno Diurno)
- Vacantes: 13
- Requisitos: Secundaria completa o incompleta
- Sueldo: S/ 1.700
- Cierre: 25 de noviembre de 2025
Operario de Recolección de Residuos Sólidos (Turno Nocturno)
- Vacantes: 17
- Requisitos: Secundaria completa o incompleta
- Sueldo: S/ 2.000
- Cierre: 25 de noviembre de 2025
Operario de Máquinas para Áreas Verdes
- Vacantes: 10
- Requisitos: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 1.700
- Cierre: 25 de noviembre de 2025
Sereno a Pie I
- Vacantes: 25
- Requisitos: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 1.700
- Cierre: 27 de noviembre de 2025
Conductor I
- Vacantes: 8
- Requisitos: Secundaria o técnico trunco + Licencia A-IIa vigente
- Sueldo: S/ 2.000
- Cierre: 27 de noviembre de 2025
Sereno Motorizado II
- Vacantes: 10
- Requisitos: Secundaria o técnico trunco + Licencia de motocicleta B-II-C
- Sueldo: S/ 2.000
- Cierre: 27 de noviembre de 2025
Supervisor de Campo
- Vacantes: 3
- Requisitos: Secundaria o técnico trunco
- Sueldo: S/ 2.700
- Cierre: 26 de noviembre de 2025
Fiscalizador Municipal I
- Vacantes: 17
- Requisitos: Secundaria o técnico trunco
- Sueldo: S/ 2.000
- Cierre: 26 de noviembre de 2025
Conductor de Camión Cisterna
- Vacantes: 5
- Requisitos: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 2.900
- Cierre: 25 de noviembre de 2025
Jefe de la Agencia Municipal Nuevo San Martín
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título universitario en Administración, Derecho, Contabilidad, Economía, Ingeniería o afines
- Sueldo: S/ 8.500
- Cierre: 27 de noviembre de 2025
Convocatoria laboral de SMP: ¿Cómo postular?
La municipalidad de San Martín de Porres ha indicado que existen bases específicas para acceder a las vacantes. A continuación, te diremos los pasos que debes seguir para postular a la convocatoria laboral 2025.
- Verifica los requisitos del puesto a trabajar.
- Descarga la base completa
- Reune los documentos
- Envía la documentación de acuerdo a las instrucciones
- Respetar la fecha límite de cada puesto, ya que no todas las vacantes cierran el mismo día.