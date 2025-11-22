0
Universitario vs Chankas por la Liga 1 2025
Lanús vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana

Importante avenida de San Juan de Miraflores es remodelada tras 40 años de espera: se reducirá la congestión vehicular

La Municipalidad de San Juan de Miraflores está renovando esta importante avenida. Se busca disminuir la congestión vehicular del distrito.

Roxana Aliaga
La Municipalidad de SJM remodeló importante avenida de Pamplona Alta.
La Municipalidad de SJM remodeló importante avenida de Pamplona Alta. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
COMPARTIR

Diversos ciudadanos de Pamplona Alta celebraron la remodelación de esta importante avenida. La iniciativa busca que los vecinos de la zona accedan a una vía moderna y en óptimas condiciones, ya que hace 40 años el lugar no ha tenido ni una remodelación total.

El paro de transportistas por 48 horas aún no tiene una fecha pactada.

PUEDES VER: Paro de transportistas por 48 horas en Lima y Callao: confirman protesta tras aumento de extorsiones

"Lo que por años fue tierra y barro, hoy empieza a lucir modernidad. En la avenida Cadena, las máquinas no se detienen", indica el post que realizó la Municipalidad de San Juan de Miraflores en sus redes sociales oficiales.

Esta nueva vía en Pamplona Alta contará con pistas de concreto, nuevas veredas y áreas verdes que brindar una imagen a esta zona importante del distrito. Con esta iniciativa se busca que los ciudadanos y conductores transiten por el lugar de manera segura.

san juan de miraflores

Esta relevante avenida será remodelada por la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

"Esta zona empieza a dejar atrás la trocha y abraza un futuro más seguro, ordenado y digno. La alegría de la comunidad lo dice todo: San Juan de Miraflores sigue avanzando", puntualiza la parte final del comunicado.

Rápidamente, el post se hizo viral en redes sociales y más de un cibernauta no dudo en realizar diversos comentarios sobre la obra. "Muy buena iniciativa", "Espero que haya alcantarillado para la lluvia", "Bien por los vecinos de Pamplona", son algunos mensajes que acompañan la publicación.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

