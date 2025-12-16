¿Minedu confirmó la suspensión de clases por paro de transportistas este 17 y 18 de diciembre?

Ante el incremento de casos de extorsión a empresas de transporte, los gremios han indicado que podrían acatar un nuevo paro de transportistas este 17 y 18 de diciembre. La noticia generó gran incertidumbre en la población, ya que buscan conocer si el Ministerio de Educación suspenderá las clases en dichas fechas.

¿Minedu suspende las clases por paro de transportistas?

Durante una entrevista, el representante del gremio de Transportes Unidos, Martín Ojeda, informó que sí, el Estado no ofrece respuestas claras tras una reunión que se llevará a cabo este martes 16 de diciembre, el nuevo paro podría activarse en cualquier momento del miércoles 17 y jueves 18.

"Nosotros no hemos nacido para hacer paros, pero tampoco hemos nacido para transportar bajo el riesgo de la vida por sicarios. Que lo tengan claro", manifestó el representante de los diversos conductores y cobradores que vienen pagando cupos con la finalidad de salvaguardar su vida.

El Ministerio de Educación no suspendió las clases escolares para el 17 y 18 de diciembre.

Por el momento, el Ministerio de Educación (Minedu), no ha confirmado que se suspenderán las clases en los colegios nacionales, por ende, los menores deberán asistir a las aulas con total normalidad este miércoles 17 y jueves 18 del mes de diciembre.

Recordemos que las escuelas nacionales terminan sus clases este viernes 19 de diciembre y actualmente, diversos estudiantes se encuentran rindiendo las últimas evaluaciones del año escolar 2025.