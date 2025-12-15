Cronograma de Matrícula Escolar 2026: MINEDU publica fechas para realizar registro de vacantes

Las clases en Perú para el año escolar 2025 terminan oficialmente este viernes 19 de diciembre, según el calendario del Ministerio de Educación (Minedu), por lo que miles de padres ya buscan información respecto al proceso que deben seguir para el registro de Solicitudes de Vacantes 2026.

En este contexto, el Ministerio de Educación publicó el cronograma para el proceso regular de matrícula escolar 2026, tanto para instituciones educativas públicas como privadas a nivel nacional. Conoce el paso a paso que se deben seguir para garantizar la vacante de tus menores hijos.

Matrícula Escolar 2026: fechas para obtener una vacante

En los colegios públicos, la afluencia de padres de familias es superior a las instituciones privadas, puesto que son cientos de menores quienes desean acceder a una vacante dentro de una escuela que no realiza cobros mensuales. Revisa las fechas que corresponden a la fase regular de matrícula 2026.

Procedimiento Fechas Cálculo de vacantes Del 3 de noviembre al 30 de noviembre de 2025 Difusión de información de vacantes Del 1 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026 Presentación de solicitudes Del 2 de enero al 11 de enero de 2026 Revisión de solicitudes Del 12 al 18 de enero de 2026 Asignación de vacantes Del 19 al 21 de enero de 2026 Registro en el SIAGIE Del 31 de enero al 4 de febrero de 2026

Si en caso, los estudiantes no pudieron finalizar su proceso de matrícula en la fase regular, hay una segunda oportunidad: fase complementaria, que comienza en el mes de febrero:

Cálculo de vacantes: del 5 al 8 de febrero de 2026

Difusión de información de vacantes : del 5 al 8 de febrero de 2026

: del 5 al 8 de febrero de 2026 Presentación de solicitudes : del 9 al 15 de febrero de 2026

: del 9 al 15 de febrero de 2026 Revisión de solicitudes: del 16 al 22 de febrero de 2026

Asignación de vacantes : del 23 al 25 de febrero de 2026

: del 23 al 25 de febrero de 2026 Registro en el SIAGIE: del 26 de febrero al 4 de marzo de 2026

Entrega de documentos: del 4 de marzo al 6 de marzo de 2026

El Ministerio de Educación recuerda a los padres y madres de familia, que durante los procesos de matrículas en los colegios del país, está terminantemente prohibido cobrar o pagar cupos por separación de matrículas o vacantes en las instituciones públicas. Del mismo modo, no se puede condicionar el ingreso o matrícula.

Minedu: Instructivo para el proceso de matrícula escolar 2026

"El Ministerio de Educación (Minedu) informa a la comunidad educativa del país, que la publicación del Instructivo para el proceso de matrícula escolar 2026, habitualmente realizada en noviembre, ha sido reprogramada debido a la actualización de la Norma Técnica de Matrícula, aprobada mediante Resolución Ministerial 447-2020-MINEDU", informó este 12 de diciembre.

Minedu informa sobre el instructivo de matrícula escolar 2026.

"En ese sentido, el Minedu difundirá oportunamente dicho instructivo a través de sus canales oficiales y agradece la comprensión de la comunidad educativa, reafirmando su compromiso de garantizar un proceso de matrícula clara, ordenada y accesible para todas las familias.", agregó.