CONFIRMADO | Minedu anunció la fecha oficial de inicio de clases 2026

En pocos días terminará el Año Escolar 2025, en ese sentido, diversos padres de familia buscan conocer si el Ministerio de Educación ya dio a conocer cuándo inician las clases para el periodo académico 2026. Si eres, uno de ellos, entonces debes saber que, los escolares regresan al colegio la segunda semana de marzo.

Inicio de clases escolares 2026, según Minedu

Mediante la Resolución Ministerial N° 501-2025, el Minedu informó que las clases escolares comenzarás el lunes 16 de marzo del 2026. Se debe tener en cuenta que esta fecha solo aplica para los colegios nacionales.

Si tu menor estudia en un colegio particular, entonces la institución podría empezar sus clases la primera semana de marzo o de acuerdo a su planificación interna. El Ministerio de Educación también publicó los bloques del calendario 2026.

Bloque del calendario escolar 2026

Según el cronograma emitido por el Ministerio de Educación, el Año Escolar 2026 estará dividido en cuatro bloques de clases, las cuales tienes diversas semanas.

Primer bloque (2 semanas): del 16 de marzo al 15 de mayo

Segundo bloque (9 semanas): del 25 de mayo al 24 de julio

Tercer bloque (9 semanas): del 10 de agosto al 9 de octubre

Cuarto bloque (9 semanas): del 19 de octubre al 18 de diciembre

Cronograma Minedu 2026.

De esta manera, Minedu garantiza que el Año Escolar 2026 sea ordenado, porque contará con actividades académicas, pedagógicas y espacios de descansos planificados, lo cual contribuye a una mejor enseñanza para el menor.