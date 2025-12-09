- Hoy:
Minedu CONFIRMA aumento de sueldo para docentes en Perú: estos serían los salarios durante el 2026
El MINEDU ha anunciado cómo se regirá el aumento salarial en la escala magisterial para los docentes del Perú. Conoce los montos con incremento.
En un anuncio que representa un impulso a la revalorización del magisterio en el país, el Ministerio de Educación (Minedu) oficializó un incremento en la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de los docentes para 2026, válido tanto para quienes forman parte de la Carrera Pública Magisterial (CPM) como para los maestros contratados bajo la Ley 30328.
PUEDES VER: Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
La medida responde a un histórico reclamo del gremio docente y busca reconocer la labor de docentes nombrados y contratados en la Educación Básica, Especial, Alternativa y Técnico-Productiva. De esta forma, el Estado reafirma su compromiso con la mejora de las condiciones económicas del magisterio, en un contexto de creciente costo de vida y necesidad de garantizar salarios dignos para quienes educan a miles de estudiantes en todo el país.
Docentes del Perú tendrán aumento en salario, según MINEDU/ FOTO: Plataforma del Estado Peruano
El aumento, que se suma al reajuste gradual iniciado en 2025, entrará en vigencia en 2026 y beneficiará a más de 420 000 profesores. Según lo informado, tanto maestros nombrados como contratados verán una mejora salarial que responde a la nueva escala aprobada mediante decreto supremo.
A quién beneficia: docentes nombrados y contratados
- Docentes de la Carrera Pública Magisterial (nombrados) bajo la normativa vigente.
- Docentes contratados bajo la Ley 30328, que laboran en Educación Básica Regular, Especial, Alternativa o Técnico-Productiva.
Nueva escala salarial 2026: sueldos por escala y jornada
De acuerdo con lo aprobado, estos serían los montos mensuales para docentes en 2026, según su escala magisterial y su jornada laboral (30 o 40 horas semanales):
- Primera Escala: Jornada 30 horas- S/ 3,600 | Jornada 40 horas- S/ 4,800
- Segunda Escala: Jornada 30 horas- S/ 3,906 | Jornada 40 horas- S/ 5,280
- Tercera Escala: Jornada 30 horas- S/ 4,320 | Jornada 40 horas- S/ 5,760
- Cuarta Escala: Jornada 30 horas- S/ 4,680 | Jornada 40 horas- S/ 6,240
- Quinta Escala: Jornada 30 horas- S/ 5,400 | Jornada 40 horas- S/ 7,200
- Sexta Escala: Jornada 30 horas- S/ 6,300 | Jornada 40 horas- S/ 8,400
- Séptima Escala: Jornada 30 horas- S/ 6,840 | Jornada 40 horas- S/ 9,120
- Octava Escala: Jornada 30 horas- S/ 7,560 | Jornada 40 horas- S/ 10,080
Estos valores se aplicarán tanto para docentes de la CPM como para aquellos contratados bajo Ley 30328.
