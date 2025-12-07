- Hoy:
Ascenso Docente 2025, LINK para presentar reclamo: MINEDU anuncia que plazo termina el 12 de diciembre
El MINEDU anunció que el periodo para los reclamos de Ascenso Docente 2025 han iniciado y los que pasaron la prueba, podrán realizarlo si lo requieren.
El MINEDU (Ministerio de Educación) ya abrió oficialmente el periodo de reclamos para el Ascenso Docente 2025. A partir del 6 de diciembre de 2025, los maestros que participaron en la prueba nacional y no estén conformes con sus puntajes podrán presentar un reclamo formal.
Este proceso tiene fechas bien definidas y utiliza una plataforma online, el link oficial habilitado por la Dirección de Evaluación Docente (DIED), lo que permite hacer el trámite de forma virtual y segura.
MINEDU confirma que inició periodo de reclamos para prueba de Ascenso Docente
La importancia de este mecanismo radica en que garantiza transparencia y derechos, pues si crees que hubo errores en la corrección, en la lectura de tu ficha de respuestas o en el cálculo del puntaje, puedes solicitar una revisión.
¿Quiénes pueden presentar un reclamo?
Pueden hacerlo todos los docentes que rindieron la prueba nacional del Ascenso Docente 2025 y obtuvieron su resultado correspondiente. También quienes consideren que hubo un error en la puntuación, conteo, lectura de ficha, u otro aspecto del examen, pueden usar este recurso.
Es importante resaltar que en este caso no corresponde reclamo para aspectos distintos al puntaje de la prueba nacional, ya que ese reclamo se realiza en otra etapa.
Fechas clave para presentar tu reclamo
Según el cronograma oficial del concurso:
- Inicio del registro de reclamos: sábado 6 de diciembre de 2025
- Fin del periodo de reclamos: viernes 12 de diciembre de 2025
Luego, la organización revisará los reclamos y responderá entre el 10 y 18 de diciembre de 2025. Los resultados definitivos de la Prueba Nacional se publicarán el 18 de diciembre de 2025.
Link oficial para presentar tu reclamo
Para presentar un reclamo debes ingresar al portal oficial habilitado por el MINEDU. Según la información publicada, estos son los enlaces oficiales:
- Plataforma general del concurso: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/ascenso25/
- Formulario de registro de reclamos: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/ascensoeb2025_registro_reclamos/
¿Cómo hacer tu reclamo?
- Ingresa al link oficial del MINEDU indicado más arriba.
- Accede con tu número de DNI y los datos solicitados en el formulario.
- Adjunta (si lo requieres) cualquier evidencia que consideres
- Describe claramente tu solicitud: "Revisión de puntaje de la Prueba Nacional Ascenso Docente 2025".
- Envía el formulario antes del 12 de diciembre.
- Guarda el comprobante o número de registro que entrega el sistema como constancia de tu solicitud.
- Revisa la respuesta oficial entre el 10 y 18 de diciembre; la decisión será publicada en el mismo portal.
