Minedu publicó RESULTADOS Preliminares de Ascenso y Cargos Directivos 2025: revisa el puntaje

Desde el viernes 5 de diciembre de 2025, los postulantes del concurso de Ascenso Docente 2025 y del concurso de Acceso a Cargos Directivos y de Especialistas 2025 pueden revisar sus puntajes preliminares mediante el aplicativo oficial habilitado por la Dirección de Evaluación Docente (DIED) del Minedu.

Este paso representa una etapa clave, ya que permite a los aspirantes verificar su desempeño en la Prueba Nacional, conocer sus resultados de forma individual y, si lo consideran necesario, presentar reclamos. Las listas oficiales ya se encuentran disponibles en línea.

Resultados de la Evaluación Docente / FOTO: Ministerio de Educación

¿Cómo consultar tus resultados?

Para ver tu puntaje, debes ingresar al aplicativo oficial de consulta: "Consulta Individual" del portal de evaluación docente.

Allí deberás ingresar tu número de DNI, contraseña y el código captcha que se muestra, para acceder a tu ficha de resultados.

El enlace específico para quienes postularon al concurso de acceso a cargos directivos / especialistas es: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/acceso25.

¿A qué concursos corresponde esta publicación?

Concurso de Ascenso Docente 2025 para Educación Básica.

Concurso de Acceso a Cargos Directivos y de Especialistas 2025-2026.

Ambos procesos usan el mismo aplicativo de la DIED para la revisión preliminar de puntajes.

¿Qué sigue después de los resultados preliminares?

Si no estás de acuerdo con tu puntaje o con la lectura de tu ficha de respuestas, puedes presentar observaciones o reclamos desde el 6 al 12 de diciembre de 2025. La resolución de los reclamos se realizará entre el 10 y 18 de diciembre de 2025, y luego se publicarán los resultados definitivos.

Para quienes aprueben la Prueba Nacional, vendrá la siguiente fase, que es la Etapa Descentralizada, con actualización de legajo, verificación de requisitos, evaluación de méritos, y asignación de vacantes según resultados.

¿Qué significa esta etapa para los docentes?

Permite conocer de forma individual si alcanzaste el puntaje mínimo requerido para avanzar en el concurso. Además, brinda transparencia al proceso de selección, al ofrecer acceso público a los resultados preliminares.

Para quienes aspiran a ascender de escala o asumir cargos directivos o de especialistas, es un paso clave hacia la mejora profesional y reconocimiento de méritos.