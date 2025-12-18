Beca Permanencia 2025: LINK para acceder a la lista de becarios del concurso de Pronabec

0
Pronabec publicó este 18 de diciembre la lista de becarios para la Beca Permanencia 2025. Los postulantes pueden verificar su estado en la web oficial.

Angie De La Cruz
Accede a la lista de becarios de Beca Permanencia 2025 del Pronabec.
Accede a la lista de becarios de Beca Permanencia 2025 del Pronabec. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Este jueves 18 de diciembre, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo publicó la lista de becarios del concurso 2025 de Beca Permanencia. Si postulaste a este beneficio del Ministerio de Educación (Minedu) y quieres conocer tu condición, solo debes ingresar a la página oficial de Pronabec.

Lista de becarios del concurso 2025 de Beca Permanencia: LINK oficial

Revisa la lista de becarios de Beca Permanencia ingresando a www.pronabec.gob.pe/beca-permanencia/. Podrás buscar tu información con apellidos y nombres o número del Documento Nacional de Identidad (DNI). ¡Muchos éxitos!

Beca Permanencia 2025

Beca Permanencia 2025 ya compartió la lista de becarios del concurso.

Junto a la condición de los becarios aparece la Institución de Educación Superior (IES) que se atribuye al estudiante universitario, además, de la carrera y sede del centro de estudio obtenida por la Beca Permanencia 2025.

Cabe destacar que hasta el pasado 10 de diciembre, estuvo disponible la opción de que los seleccionados puedan aceptar la beca a través de la notificación que se recibió en la Casilla Electrónica.

¿Quiénes pueden acceder a la Beca Permanencia?

Pueden acceder a la Beca Permanencia los estudiantes peruanos matriculados en universidades públicas, que se encuentren cursando una carrera profesional de pregrado, tengan buen rendimiento académico y provengan de hogares en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad económica, según la clasificación del SISFOH.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

