Examen Nacional de Preselección Beca 18-2026: consulta AQUÍ tu sede para este 16 de noviembre

El Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18‑2026 se rendirá este domingo 16 de noviembre, de forma presencial en diversas sedes distribuidas en el país. ¿Ya sabes dónde te corresponde dar la evaluación? Te contamos que solo debes ingresar a la casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec) y consultar la dirección.

Los postulantes aptos para rendir el ENP de Beca 18 podrán ingresar al local de evaluación, desde las 7:00 a. m. hasta las 8:20 a. m., luego de esta hora se cerrarán las puertas, por lo que te recomendamos acudir con anticipación y con tu Documento Nacional de Identidad (DNI) físico.

Consulta tu sede del Examen Nacional de Preselección Beca 18-2026

Revisa cuál es el local cercano en el que rendirás el Examen Nacional de Preselección Beca 18, a través de la plataforma virtual del Sistema Integrado de Becas (Sibec): dale clic AQUÍ. Ingresa tu número de DNI y contraseña para acceder a dicha información, para saber tu sede de evaluación.

El ENP de Beca 18 se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre.

Beca 18-2026: Temario del Examen Nacional de Preselección

Esta prueba consta de 60 preguntas de opción múltiple, distribuidas en 30 preguntas de competencia lectora y 30 de competencia matemática, además, tendrá una duración del examen de 120 minutos. En la plataforma virtual del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) se habilitó la opción de descargar el temario.

Temario del Examen Nacional de Preselección: descarga aquí

Datos importantes del Examen Nacional de Preselección Beca 18-2026

PRONABEC informó que solo se deben marcar las respuestas con un lápiz 2B y colorear completamente el círculo de la opción elegida en la Ficha de Respuestas. Además, no se deben llevar aparatos electrónicos, cuadernos u hojas de papel, bolsas, mochiles, aretes, correa, alimentos o bebidas.

Los postulantes pasarán por un detector de metales antes de ingresar al local de evaluación y se exige que tengan el cabello recogido. Recuerda que puedes ser descalificado si evitas tu correcta identificación, en caso de suplantación, generas inconvenientes o disturbios, cometes plagios, entre otras situaciones sancionables.

¿Cuál es el cronograma de la Beca 18-2026?