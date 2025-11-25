¿Cuándo termina el año escolar 2025? Estudiantes saldrán de vacaciones una semana antes de Navidad

Estamos a pocas semanas de finalizar el año escolar 2025, por lo que padres de familia, docentes y alumnos están atentos a la fecha de inicio de las siguientes vacaciones. En este contexto, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que el último día de clases será el viernes 19 de diciembre.

De acuerdo al calendario escolar, el cuarto y penúltimo bloque lectivo era del 20 de octubre al 19 de diciembre, constando de 9 semanas. Durante este periodo, los escolares deben dar lo mejor de sí para obtener las mejores calificaciones, ya que cierran el año lectivo y las notas del cuarto bimestre son claves.

Escolares en Perú salen de vacaciones el viernes 19 de diciembre.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el quinto bloque de gestión, del 22 al 31 de diciembre, los docentes procesan documentos finales, actas, informes pedagógicos y administrativos, asimismo, se revisa que todo lo planificado para el año se haya cumplido y se organizan las actividades para el próximo año escolar.

Otro dato importante es que la clausura del año escolar 2025 puede extenderse hasta fin de diciembre. Eso dependerá de cada institución educativa y en el caso de colegios privados, tienen la autonomía de establecer la fecha que considere, pero se debe cumplir con lo establecido por el Minedu.

¿Cuándo inician las clases escolares 2026 en Perú?

En 2025, las clases empezaron el 17 de marzo para los colegios públicos. Por ello, se estima que para 2026 el retorno a clases podría darse entre finales de febrero y la primera semana de marzo.