- Hoy:
- Partidos de hoy
- Manchester City vs Bayer Leverkusen
- Chelsea vs Barcelona
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
¿Cuándo termina el año escolar 2025? Estudiantes saldrán de vacaciones una semana antes de Navidad
Conoce en qué fecha acaban oficialmente las clases escolares 2025 a nivel nacional e inician las vacaciones de fin de año, según el Ministerio de Educación.
Estamos a pocas semanas de finalizar el año escolar 2025, por lo que padres de familia, docentes y alumnos están atentos a la fecha de inicio de las siguientes vacaciones. En este contexto, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que el último día de clases será el viernes 19 de diciembre.
PUEDES VER: Confirman que HOY, 25 de noviembre no habrá clases: estos estudiantes no asistirán a colegios, según ley
De acuerdo al calendario escolar, el cuarto y penúltimo bloque lectivo era del 20 de octubre al 19 de diciembre, constando de 9 semanas. Durante este periodo, los escolares deben dar lo mejor de sí para obtener las mejores calificaciones, ya que cierran el año lectivo y las notas del cuarto bimestre son claves.
Escolares en Perú salen de vacaciones el viernes 19 de diciembre.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el quinto bloque de gestión, del 22 al 31 de diciembre, los docentes procesan documentos finales, actas, informes pedagógicos y administrativos, asimismo, se revisa que todo lo planificado para el año se haya cumplido y se organizan las actividades para el próximo año escolar.
Otro dato importante es que la clausura del año escolar 2025 puede extenderse hasta fin de diciembre. Eso dependerá de cada institución educativa y en el caso de colegios privados, tienen la autonomía de establecer la fecha que considere, pero se debe cumplir con lo establecido por el Minedu.
¿Cuándo inician las clases escolares 2026 en Perú?
En 2025, las clases empezaron el 17 de marzo para los colegios públicos. Por ello, se estima que para 2026 el retorno a clases podría darse entre finales de febrero y la primera semana de marzo.
- 1
Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público de la avenida Retablo que fue invadida por ciudadanos
- 2
Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJL: inauguró obra que reducirá tráfico vehicular
- 3
Municipalidad de San Martín de Porres entregará megaobra a favor de la población: se hizo realidad el pedido de vecinos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90