Confirman que este 25 de noviembre no habrá clases: estos estudiantes no asistirán a colegios, según ley

El Estado peruano declaró que el martes 25 de noviembre es día no laborable en una región del país, según una norma publicada en el Diario Oficial El Peruano. Esta medida genera que los colegios nacionales suspendan sus clases la fecha indicada.

Confirman que este 25 de noviembre no habrá clases

Si vives en Moquegua, entonces debes saber que el martes 25 de noviembre es día no laborable, de acuerdo al Decreto Supremo N° 093-85-PCM, emitido en 1985. La medida busca conmemorar la fundación española y rendir homenaje a figuras destacadas como José Carlos Mariátegui, Mercedes Cabello de Carbonera, Domingo Nieto, entre otros.

Por ende, los trabajadores del Estado no deberán laborar, esto quiere decir que, los colegios nacionales no tendrán clases en dicha fecha. En caso de que tu menor este matriculado en una escuela particular, deberás comunicarte con el área administrativa.

Estudiantes de Moquegua no tendrán clases por día no laborable.

¿Cuándo terminan las clases en Perú?

Según dio a conocer el cronograma del Minedu, las clases escolares en los colegios nacionales terminarán el viernes 19 de diciembre. Tras el cierre de clase, entre el 22 y 31 de diciembre, los colegios desarrollarán el llamado "quinto bloque de gestión institucional", orientado al cierre administrativo, evaluación final y planificación para el siguiente año escolar.

¿Qué feriados le restan al 2025?

El lunes 8 y martes 9 de diciembre son los feriados que restan al 2025. Por ende, los niños y profesores podrán acceder a dos descansos adicionales este último día del mes.