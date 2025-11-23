- Hoy:
- Partidos de hoy
- Elche vs Real Madrid
- Sport Huancayo vs Cusco
- Alianza Lima vs UTC
- Cerro Porteño vs Libertad
- Peñarol vs Nacional
- Boca Juniors vs Talleres
- Tabla Liga 1
- Tabla Paraguay
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Confirman que este 25 de noviembre no habrá clases: estos estudiantes no asistirán a colegios, según ley
Este martes 25 de noviembre, diversos estudiantes no tendrán clases, según dio a conocer el Decreto Supremo N° 093 - 85 publicado en El Peruano.
El Estado peruano declaró que el martes 25 de noviembre es día no laborable en una región del país, según una norma publicada en el Diario Oficial El Peruano. Esta medida genera que los colegios nacionales suspendan sus clases la fecha indicada.
PUEDES VER: ¿Este lunes 24 y martes 25 de noviembre será el paro de 48 horas? Lo último sobre la manifestación
Confirman que este 25 de noviembre no habrá clases
Si vives en Moquegua, entonces debes saber que el martes 25 de noviembre es día no laborable, de acuerdo al Decreto Supremo N° 093-85-PCM, emitido en 1985. La medida busca conmemorar la fundación española y rendir homenaje a figuras destacadas como José Carlos Mariátegui, Mercedes Cabello de Carbonera, Domingo Nieto, entre otros.
Por ende, los trabajadores del Estado no deberán laborar, esto quiere decir que, los colegios nacionales no tendrán clases en dicha fecha. En caso de que tu menor este matriculado en una escuela particular, deberás comunicarte con el área administrativa.
Estudiantes de Moquegua no tendrán clases por día no laborable.
¿Cuándo terminan las clases en Perú?
Según dio a conocer el cronograma del Minedu, las clases escolares en los colegios nacionales terminarán el viernes 19 de diciembre. Tras el cierre de clase, entre el 22 y 31 de diciembre, los colegios desarrollarán el llamado "quinto bloque de gestión institucional", orientado al cierre administrativo, evaluación final y planificación para el siguiente año escolar.
¿Qué feriados le restan al 2025?
El lunes 8 y martes 9 de diciembre son los feriados que restan al 2025. Por ende, los niños y profesores podrán acceder a dos descansos adicionales este último día del mes.
- 1
Municipalidad de San Martín de Porres entregará megaobra a favor de la población: se hizo realidad el pedido de vecinos
- 2
¿Este lunes 24 y martes 25 de noviembre será el paro de 48 horas? Lo último sobre la manifestación
- 3
Paro de transportistas por 48 horas en Lima y Callao: confirman protesta tras aumento de extorsiones
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90