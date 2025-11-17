- Hoy:
Minedu CONFIRMA aumento salarial para docentes: ¿Cuál será el nuevo monto remunerativo y quiénes lo reciben?
El Minedu ha dado a conocer una buena noticia para los maestros en el Perú, pues percibirán un aumento en sus respectivas remuneraciones.
El Ministerio de Educación (Minedu) ha anunciado un ambicioso paquete de medidas para revalorar la carrera docente en Perú, que incluye un incremento salarial para más de 430.000 maestros de educación básica, pedagógica y tecnológica.
Esta mejora forma parte de una estrategia más amplia para reconocer el compromiso de los docentes, mejorar su calidad de vida y fortalecer la enseñanza pública en el país. Con estos ajustes, el ministerio busca responder a reivindicaciones históricas y consolidar una remuneración más justa y competitiva para los profesores, tanto nombrados como contratados.
El aumento se hará efectivo en el segundo tramo del 2025 e implica concretar parte de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) prometida, además de ajustes por categoría. Según el Minedu, se destinarán más de S/ 175 millones para financiar la mejora salarial, a través de transferencias a gobiernos regionales.
¿Quiénes son los docentes beneficiados?
- Reciben el aumento más de 430.000 docentes de educación básica, pedagógica y tecnológica en todo el país.
- Incluye tanto docentes nombrados como contratados.
- También se aplica a los maestros de institutos de educación superior pedagógica, que pueden cambiar de categoría en su carrera docente según la Ley N.º 32498.
Nuevos montos por categoría
Los docentes que actualmente están en la categoría I con un ingreso de S/ 5,399 pueden acceder a S/ 7,087 si son promovidos a la categoría. Si alcanzan la categoría III, su remuneración podría llegar a S/ 8,774.
Se debe tener en cuenta que este salto no es automático, pues dependerá de evaluaciones, concursos u otros mecanismos de promoción entre escalas de la carrera docente.
Importancia de la medida
Mejora sustancial en los ingresos de los docentes, pues no solo sube el salario base, sino que se crean incentivos claros para subir de categoría. Además, ofrece el reconocimiento profesional, ya que al fortalecer la Carrera Pública Magisterial, se busca que los maestros sientan más valor por su trabajo y permanezcan más tiempo en el servicio educativo.
