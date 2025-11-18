- Hoy:
Ascenso Docente 2025: fecha CONFIRMADA para la Prueba Nacional, según información del Minedu
El MINEDU acaba de oficializar el día exacto en el que se desarrollará la prueba de Ascenso Docente para muchos de los docentes del Perú.
El Ascenso Docente 2025, promovido por el Ministerio de Educación (Minedu), se perfila como un proceso decisivo para miles de maestros de la Carrera Pública Magisterial que aspiran a subir de escala y mejorar sus condiciones profesionales y salariales. Luego de ajustes logísticos, se confirmó que la Prueba Nacional, que evaluará conocimientos pedagógicos y disciplinares, se realizará el domingo 23 de noviembre de 2025, tal como lo establece la Resolución Viceministerial N.º 097-2025-MINEDU.
Este examen constituye la etapa nacional del concurso para docentes de Educación Básica (escalas 1 a 7) y de su resultado dependerá la continuidad hacia la fase descentralizada. El cambio de fecha responde, según el ministerio, a complicaciones operativas y logísticas en la contratación de servicios para aplicar la prueba.
Ascenso Docente 2025 ya tiene fecha para prueba / FOTO: Difusión
Con este ajuste, se busca asegurar un proceso más organizado, transparente y equitativo para los postulantes. Además, el cronograma contempla etapas posteriores, como la verificación de requisitos, la evaluación de trayectoria profesional y la emisión de resoluciones de ascenso, todo ello con miras a que los docentes seleccionados ejerzan su nueva escala desde el 1 de marzo de 2026.
Cronograma completo del Ascenso Docente 2025 (según Minedu)
A continuación se detalla el cronograma oficial modificado por el Minedu mediante la Resolución Viceministerial N.º 097-2025-MINEDU para el Concurso Público de Ascenso de Escala de profesores de Educación Básica, según fuentes institucionales en Etapa Nacional:
- Aplicación de la Prueba Nacional: 23/11/2025
- Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu (a): 05/12/2025
- Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional, a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu: 06/12/2025 -12/12/2025
- Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional presentados a través del aplicativo dispuesto por la DIED, en el portal institucional del Minedu: 10/12/2025 - 18/12/2025
- Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional, en el portal institucional del Minedu: 18/12/2025 -18/12/2025
¿Cómo saber el local de evaluación?
La Prueba Nacional de este concurso se aplicará el domingo 23 de noviembre en los locales de evaluación habilitados a nivel nacional. Para consultar el local de evaluación, solo debe ingresar al aplicativo: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/ascensoeb2025_locales_evaluacion/
Al revisar, se podrá conocer la ubicación, y de esta manera también calcular el tiempo de traslado y la disponibilidad del transporte para llegar sin contratiempo el día de la prueba. El horario de ingreso será de 7:00 a 8:00 a. m.
