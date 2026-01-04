¿El 6 de enero es feriado o día no laborable en Perú por Bajada de Reyes? Esto es lo que dice el calendario

Con el cierre de la temporada navideña, llega una de las celebraciones tradicionales más conocidas en el cristianismo, se trata de la Bajada de Reyes o Día de los Reyes Magos, que se conmemora el 6 de enero. En muchas familias peruanas y comunidades regionales, esta fecha tiene un valor cultural y religioso significativo.

Sin embargo, en el contexto laboral y legal la pregunta que muchos ciudadanos se hacen cada inicio de año es si el martes 6 de enero de 2026 será feriado nacional o tendré que ir a trabajar con normalidad.

Esta inquietud se repite entre trabajadores del sector público, privado y empleadores, ya que afecta la planificación de jornadas laborales, citas, transporte y actividades familiares. A continuación, te contamos lo que dispone la normativa peruana vigente con respecto a esta fecha tan señalada.

¿El 6 de enero de 2026 es feriado o día no laborable en Perú?

Este 6 de enero se conmemora la llegada de la Bajada de Reyes / FOTO: Freepik

Según el calendario oficial de feriados y días no laborables en el Perú, el único feriado nacional obligatorio en el mes de enero es el día 1 de enero, con motivo de la celebración de Año Nuevo. Este feriado está establecido en la normativa laboral consolidada en el Decreto Legislativo N.º 713, que regula los descansos remunerados en el país.

Hasta la fecha, no existe ninguna disposición publicada en el diario oficial El Peruano que declare el martes 6 de enero de 2026 como feriado o día no laborable para todo el país. Esto significa que:

Los trabajadores del sector público deberán cumplir con su jornada habitual.

Los trabajadores del sector privado también deberán asistir a sus labores con normalidad.

¿Qué implica esto para trabajadores y empleadores?

Al no ser feriado nacional:

El martes 6 de enero será una jornada laboral regular para la mayoría de personas que trabajan bajo contrato.

Oficinas públicas, centros de salud, colegios y servicios administrativos funcionarán con normalidad, salvo excepciones propias de cada entidad.

Comercios, servicios y empresas privadas también operarán de forma habitual, de acuerdo con sus horarios regulares.

¿Entonces qué pasa con la Bajada de Reyes?

Si bien la Bajada de Reyes (6 de enero) es una fecha ampliamente celebrada por motivos culturales y religiosos en el Perú, su reconocimiento no implica un día de descanso obligatorio a nivel nacional.

Esto ocurre porque, a diferencia de otros días festivos (como el 1 de enero o el 1 de mayo), la Bajada de Reyes no ha sido incorporada al listado de feriados nacionales regulado por ley ni ha sido objeto de una disposición extraordinaria para convertirla en un día de descanso obligatorio