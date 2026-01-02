Después del 1 de enero, ¿qué feriado largo se viene en 2026? Esto dice el calendario oficial

Luego del feriado de Año Nuevo, que se celebra el jueves 1 de enero de 2026, muchas personas comienzan a preguntarse cuál será el siguiente feriado largo en el calendario peruano para poder planificar viajes, descanso familiar o actividades personales. Esta inquietud es habitual al iniciar el año, especialmente porque no todos los feriados permiten un descanso prolongado de varios días consecutivos.

En el caso del 2026, tras el feriado de Año Nuevo no hay descansos largos inmediatos en los primeros meses. Sin embargo, sí existe un feriado largo confirmado más adelante en el año, considerado uno de los más importantes y esperados tanto por el sector público como privado.

Este feriado largo es el que continúa en 2026 / FOTO: Freepik

El siguiente feriado largo en 2026: Semana Santa

El próximo feriado largo después del 1 de enero de 2026 será durante la Semana Santa, una de las celebraciones religiosas y culturales más relevantes del país.

En 2026, Semana Santa se celebrará en las siguientes fechas:

Jueves Santo: 2 de abril de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

Ambos días son feriados nacionales en el Perú.

¿Por qué Semana Santa es un feriado largo?

La Semana Santa se convierte en un feriado largo porque:

El jueves 2 y viernes 3 de abril son feriados oficiales.

Se suman al sábado 4 y domingo 5 de abril, que son días de descanso regular.

¿Aplica para el sector público y privado?

Sí. Los feriados de Jueves Santo y Viernes Santo aplican tanto para:

Sector público

Sector privado

En caso de laborar durante estos días, corresponde el pago adicional o descanso compensatorio, de acuerdo con la normativa laboral vigente.

¿Hay feriados largos antes de abril de 2026?

Después del 1 de enero, no hay feriados nacionales que generen un descanso prolongado en enero, febrero o marzo. Por ello, Semana Santa se convierte en el primer feriado largo real del 2026 tras Año Nuevo.