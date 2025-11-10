- Hoy:
¿Se suspenden las clases este viernes 14 de noviembre por nueva marcha? Conoce qué dijo MINEDU
La Generación Z ha convocado una nueva protesta para este 14 de noviembre, por lo que surgen dudas respecto a la realización de clases de manera presencial.
Una nueva marcha se ha confirmado para este viernes 14 de noviembre, por lo que en medio del anuncio, surgen muchas dudas entre la población. Una de las más importantes, es si las clases escolares se realizarán de manera presencial o virtual. ¿Ya se pronunció el Ministerio de Educación (Minedu)? Ahora te compartimos las últimas noticias al respecto.
PUEDES VER: ¿El miércoles 12 de noviembre se suspenden las clases? Esto dice Minedu sobre la importante fecha
Nueva marcha nacional: ¿Habrá clases presenciales el 14 de noviembre?
La denominada Generación Z está convocando a la población para participar a una nueva marcha nacional, este 14 de noviembre, con la finalidad de reclamar en contra del Congreso de la República, debido a la situación de impunidad y la falta de acción frente a las actuales problemáticas que golpean al país.
Ante este panorama, los padres de familia quieren saber si el Minedu se pronunció respecto a la realización de clases. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún tipo de pronunciamiento por parte de la entidad o de la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana (DRELM).
Cabe estacar, que en el anterior paro del 4 de noviembre, la DRELM confirmó que las clases escolares se realizarían de manera presencial, pero en horas de la madrugada cambió de decisión, e informó que las actividades de las instituciones públicas se llevarían a cabo virtualmente.
Las clases presenciales se podrían ver perjudicadas por la nueva marcha del 14 de noviembre.
Teniendo en esta este antecedente, criticado por muchos ciudadanos debido al tardío mensaje, le recomendamos que se mantenga informado ante un posible comunicado del Minedu, o en todo caso, puede realizar la consulta sobre las clases de este viernes 14 de noviembre, en el centro educativo privado o público correspondiente.
En Líbero, le compartiremos las últimas noticias en relación con el tema. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la nueva manifestación tendrá como punto de concentración la Plaza de Dos de Mayo y los manifestantes se reunirán desde las 5:30 p. m., rumbo al Congreso.
