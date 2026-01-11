- Hoy:
¿Quiénes pueden acceder a la rectificación de retiro de AFP 2026? Esto se confirmó sobre el proceso
Ahora algunos de los afiliados a las AFP podrán acceder a un segundo retiro en 2026, pero se debe cumplir algunas condiciones para acceder.
El proceso de registro para retiro de AFP se encuentra en sus últimos días, ya que solo hay plazo hasta el próximo 19 de enero para poder realizar el trámite y así obtener el dinero acumulado en las cuentas bancarias, el cual debe llegar solo hasta un monto máximo de 4UIT.
No obstante, el tema que ahora ha invadido las redes sociales, es sobre el anuncio de Prima AFP acerca de una rectificación de retiro, el cual consta en poder ingresar una nueva solicitud con el fin de desembolsar la cifra restante en los fondos.
Es importante tener en cuenta que si no retiraste el total de las 4 UIT permitidas cuando te tocó, entonces todavía tienes la oportunidad de aplicar a esta nueva modalidad de acceso a los ahorros. ¿Qué se sabe sobre esto y cómo hacerlo?
¿La rectificación solo es para usuarios de Prima AFP?
Es importante tener en cuenta que aunque los primeros en generar esta segunda solicitud, fueron los afiliados de Prima AFP, ahora las demás administradoras también están realizando gestiones similares por medio de llamadas telefónicas u otras opciones.
¿Quiénes pueden hacer la rectificación en AFP?
Solo pueden elegir esta alternativa, aquellos ciudadanos que en el octavo retiro del 2025 pidieron menos del tope establecido de 4 UIT durante el 2025. En este segundo pedido el nuevo monto a obtener por 4UIT es de S/ 22.000.
¿Cómo hacer el trámite de rectificación?
- Primero se debe ingresar a la Agencia Virtual de la AFP.
- Ahora es necesario ir a la sección 'Mis trámites' y luego seleccionar la opción 'Otros'.
- Aquí se mostrará el botón de 'Segunda solicitud de retiro de hasta 4 UIT' y listo.
Canales de atención para consulta de AFP
Si no has recibido información del proceso vía web o en la misma aplicación de cada entidad, aquí te compartimos los canales por los que te puedes comunicar con cada una de las AFP.
- AFP Integra: 01 513 5050
- AFP Profuturo: 01 391 3636
- AFP Hábitat: 01 230 2200
- AFP Prima: 01 615 7272.
