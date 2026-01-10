0
Retiro de AFP 2026: GUÍA para hacer la segunda solicitud para el desembolso en enero

El retiro de AFP se ha habilitado oficialmente con una nueva opción para seguir desembolsando de los fondos, pero se debe cumplir algunos requisitos.

Daniela Alvarado
Consulta sobre cómo hacer la segunda solicitud de AFP
Consulta sobre cómo hacer la segunda solicitud de AFP | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
El proceso de retiro de AFP en 2026 aún sigue vigente, y por ende, los usuarios tienen la opción de seguir realizando sus respectivos registros en la plataforma para poder acceder al dinero acumulado, el cual no debe superar las 4 UIT. Sin embargo, en este trámite hay ahora algunas novedades en relación a ello.

AFP 2026: revisa cómo puedes acceder a la nueva UIT

PUEDES VER: Retiro AFP en 2026: LINK para solicitar hasta 4 UIT con el NUEVO MONTO de S/ 22.000

En los últimos días se ha informado que los afiliados de las AFP cuentan con la disposición de una segunda solicitud de retiro, pero siempre que cumplan con determinadas condiciones importantes.

¿Quiénes pueden registrar la segunda solicitud de retiro de AFP en 2026?

De acuerdo a lo que indica Prima AFP, el proceso solo está activo para quienes solicitaron un primer retiro por un monto inferior a las 4 UIT, es decir, menos de S/ 21,400 en 2025, y siempre que tengan los fondos suficientes para seguir sacando dinero.

¿Cómo hacer la segunda solicitud de retiro de AFP 2026?

A continuación te dejaremos los pasos a seguir para poder efectuar la nueva solicitud de retiro de AFP que se ha habilitado en la web.

  • Entra a la Agencia Virtual
  • Dirígete a la opción "Mis trámites"
  • Haz clic en "Otros"
  • Presiona la opción de "Segunda solicitud de retiro de hasta 4 UIT" y listo.

¿Cuál es la nueva fecha de límite para el retiro de AFP?

El procedimiento para el retiro de AFP se puede realizar en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y ahora con una ampliación hasta el lunes 19 responde, pero se debe recalcar que los fines de semana no están incluidos en este plazo.

¿Cuál es el nuevo monto para el retiro de AFP en 2026?

En 2025 el monto máximo para reclamar era de S/ 21,400, pero ahora tras el inicio del 2026, el monto es de S/ 22,000, lo cual representa un considerable incremento de S/ 600.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

