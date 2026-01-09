Retiro de AFP 2026: ¿Quiénes reciben su primera UIT HOY, viernes 9 de enero? Esto dice el cronograma

Si estás a la espera del dinero que te corresponde por haber realizado la solicitud de retiro de AFP en las últimas semanas, es clave que tengas en cuenta algunos puntos sobre lo que dicta el cronograma oficial en 2026 y cómo se irán depositando los montos, según las fechas estimadas.

Aunque la mayoría de ciudadanos ya registró su pedido de desembolso desde el pasado 21 de octubre, por lo cual ya percibieron su primera UIT, hay otro sector que todavía no ha visto reflejada la cifra, ya que demoraron un poco más en solicitar lo correspondiente.

Usuarios de las AFP esperan sus depósitos cada 30 días / FOTO: Facebook

En este contexto, muchos de los afiliados se han venido preguntando por si les toca cobrar este viernes 9 de enero la primera parte del monto total que se debe abonar en las cuentas respectivas. Ante ello, te dejamos la información que necesitas tener presente para estar informado correctamente.

¿Quiénes reciben la primera UIT de su retiro de AFP HOY, 9 de enero?

Durante este viernes 9 de enero, los usuarios que tendrán el primer depósito disponible, serán aquellos que realizaron sus solicitudes el pasado miércoles 10 de diciembre, ya que los pagos se realizan cada 30 días, pero el 9 de diciembre fue deriado.

¿Qué días no se puede hacer la solicitud de AFP en 2026?

Como se sabe, los fines de semana la plataforma de AFP no funciona, por lo cual es imposible que durante las fechas que caen en sábado y domingo se pueda llevar a cabo el registro.

Sábado 10 de enero

Domingo 11 de enero

Sábado 17 de enero

Domingo 18 de enero

¿En qué horario se puede hacer el registro de solicitud de AFP?

Los ciudadanos que son parte de las AFP tienen la opción de realizar el proceso de solicitud de retiro por la web de lunes a viernes desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m., a excepción de los días feriados.