¿Se confirmó aumento del aguinaldo por Navidad 2025 al sector público? Fechas de pago y beneficiarios

Con la llegada del mes de diciembre, los trabajadores del país accederán a importantes beneficios como el aguinaldo y gratificación, según corresponda. Los servidores del sector público gozarán del importante pago en diciembre 2025. ¿Quieres saber cuánto recibirás? Te brindamos más detalles, además, conoce si se realizará incremento.

¿Cuándo se pagará el aguinaldo por Navidad 2025?

Los trabajadores del sector público tendrán un aguinaldo por Navidad 2025 y se abonará por única vez en la planilla de pagos de dicho mes. El monto del beneficio es de 300 soles, pero hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que propone incrementarlo al equivalente a la Remuneración Mínima Vital (RMV), es decir, S/ 1,130.

El aguinaldo se pagará por única vez, a través de la planilla de diciembre 2025.

Por otro lado, los beneficiarios del aguinaldo son funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo los siguientes regímenes laborales:

Decreto Legislativo N.º 276 (funcionarios públicos)

(funcionarios públicos) Ley N.º 29944 (educadores)

(educadores) Ley N.º 30512 (personal de salud)

(personal de salud) Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP)

Docentes universitarios de la Ley N.º 30220

de la Ley N.º 30220 Obreros permanentes y eventuales del sector público

Personal de la salud (del numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1153)

(del numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1153) Pensionistas (Ley N.º 15117, los decretos leyes N.º 19846 y N.º 20530, el Decreto Supremo N.º 051-88-PCM y la Ley N.º 28091)

¿Habrá aumento del aguinaldo por Navidad 2025?

Actualmente, existe un proyecto de ley, presentado por el congresista Alfredo Pariona Sinche, que propone que el aguinaldo de S/ 300, tenga un valor equivalente a una remuneración mínima vital, que para el año 2025 está en S/ 1,130. Sin embargo, hasta el momento no se ha aprobado ni decretado esta medida legislativa.

Por lo que si para el mes de diciembre de 2025, no se aprueba dicho proyecto en el Perú, lo más seguro es que se aplique el monto de S/ 300 para los trabajadores del sector público, quienes aplican bajo los regímenes anteriormente mencionados.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el aguinaldo en el sector público?

Para acceder al pago del aguinaldo por Navidad, el personal del sector público que recibirá esta bonificación, deberá estar laborando al 30 de noviembre del 2025, o encontrarse en uso de vacaciones con goce, o en licencia con goce de remuneraciones.

Además, los trabajadores debe tener una antigüedad mínima de tres meses en el servicio al 30 de noviembre de este año, y estar bajo los regímenes laborales que contempla la norma (por ejemplo: D.L. 276, D.L. 1057, Ley 29944, Ley 30512, Ley 30220, personal de salud, etc.).