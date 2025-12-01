3 datos clave sobre el pago de gratificación de diciembre en Perú: desconocer estos puntos te pondría en riesgo

La gratificación de diciembre es uno de los beneficios laborales más importantes para los trabajadores del sector privado en el Perú. Este pago llega en plena campaña navideña y está regulado por la Ley 27735, por lo que cada año surgen dudas sobre quiénes lo reciben, cuánto corresponde y cuál es la fecha límite para su depósito. Conocer estos puntos evita errores, retrasos y posibles incumplimientos por parte de las empresas.

Este beneficio equivale a un sueldo íntegro si el trabajador laboró todo el semestre julio–diciembre. En caso contrario, se calcula de manera proporcional según los meses completos trabajados. Además, la gratificación incluye un monto adicional del 9% por concepto de EsSalud o 6.75% si el trabajador está afiliado a una EPS, lo que incrementa el pago final que aparece en la boleta.

Otro punto esencial es el plazo legal. El depósito de la gratificación de diciembre debe realizarse hasta el 15 de diciembre, sin excepción. Cualquier retraso por parte del empleador constituye una infracción que puede generar multas según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados.

Todo sobre el pago de gratificación en Perú.

Finalmente, este beneficio aplica a todos los trabajadores del régimen laboral privado, independientemente de si tienen contratos indefinidos, a plazo fijo o jornada parcial. Bastará con haber acumulado al menos un mes completo de labores para recibir el pago proporcional. Por eso, es fundamental verificar cada boleta y asegurarse de que el cálculo esté alineado con lo establecido por ley.

3 datos clave sobre el pago de gratificación