0
Real Madrid vs Olympiacos por Champions League

Gratificación con 9% extra en Perú: el bono que miles de trabajadores cobrarán en diciembre

¡Podrías recibir hasta el 9% más en tu gratificación y no lo sabes! Conoce todo sobre el pago extraordinario a miles de trabajadores en Perú.

Nicole Calderón
El bono que miles de trabajadores cobrarán en diciembre
El bono que miles de trabajadores cobrarán en diciembre
Los trabajadores del sector privado recibirán una gratificación más alta este diciembre, y muchos aún no saben el motivo. De acuerdo con la normativa vigente, este beneficio no solo contempla el pago de un sueldo íntegro, sino también un monto adicional que puede incrementar significativamente el ingreso final del mes. Este extra aplica para quienes se encuentren en planilla y hayan laborado durante seis meses, ya sea de forma completa o proporcional.

El punto que está generando más interés es el bono extraordinario, equivalente al 9 % de la gratificación para quienes están afiliados a EsSalud. Este monto adicional se entrega por la exoneración temporal de aportes durante la campaña de gratificaciones, lo que permite que el trabajador reciba más dinero limpio en diciembre. Es decir, si un empleado gana S/ 1,500, recibirá ese monto completo más S/ 135 adicionales (1635 soles).

Ciudadanos podrán acceder a dos días libres la primera semana de diciembre.

En el caso de los trabajadores afiliados a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), la bonificación es menor pero también significativa: 6.75 % sobre el monto de la gratificación. Este beneficio representa un alivio importante en plena campaña navideña, especialmente considerando el incremento de gastos familiares y la planificación de fin de año.

Las empresas tienen la obligación de depositar este pago antes del 15 de diciembre, y de incluir tanto la gratificación como el bono en la planilla electrónica. Con esto, miles de trabajadores en el Perú podrán recibir un ingreso extra que, para muchos, llega como un respiro económico. Si aún no sabes cuánto te corresponde, puedes calcularlo proyectando tu sueldo mensual y el tipo de seguro al que estás afiliado.

gratificación perú

Trabajadores en Perú recibirán 9% extra en su gratificación.

¿Quiénes recibirán el 9% extra en gratificación?

  • Trabajadores del sector privado en planilla.
  • Empleados afiliados a EsSalud.
  • Colaboradores que hayan laborado total o parcialmente durante el semestre.

¿Cuánto dinero extra podrías recibir este diciembre?

  • Gratificación = sueldo íntegro.
  • Bono extraordinario = 9% si tienes EsSalud / 6.75% si tienes EPS.
  • El depósito debe realizarse hasta el 15 de diciembre.
