- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Madrid vs Inter
- PSG vs Tottenham
- Arsenal vs Bayern Munich
- Olympiacos vs Real Madrid
- Monterrey vs América
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Gratificación con 9% extra en Perú: el bono que miles de trabajadores cobrarán en diciembre
¡Podrías recibir hasta el 9% más en tu gratificación y no lo sabes! Conoce todo sobre el pago extraordinario a miles de trabajadores en Perú.
Los trabajadores del sector privado recibirán una gratificación más alta este diciembre, y muchos aún no saben el motivo. De acuerdo con la normativa vigente, este beneficio no solo contempla el pago de un sueldo íntegro, sino también un monto adicional que puede incrementar significativamente el ingreso final del mes. Este extra aplica para quienes se encuentren en planilla y hayan laborado durante seis meses, ya sea de forma completa o proporcional.
El punto que está generando más interés es el bono extraordinario, equivalente al 9 % de la gratificación para quienes están afiliados a EsSalud. Este monto adicional se entrega por la exoneración temporal de aportes durante la campaña de gratificaciones, lo que permite que el trabajador reciba más dinero limpio en diciembre. Es decir, si un empleado gana S/ 1,500, recibirá ese monto completo más S/ 135 adicionales (1635 soles).
En el caso de los trabajadores afiliados a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), la bonificación es menor pero también significativa: 6.75 % sobre el monto de la gratificación. Este beneficio representa un alivio importante en plena campaña navideña, especialmente considerando el incremento de gastos familiares y la planificación de fin de año.
Las empresas tienen la obligación de depositar este pago antes del 15 de diciembre, y de incluir tanto la gratificación como el bono en la planilla electrónica. Con esto, miles de trabajadores en el Perú podrán recibir un ingreso extra que, para muchos, llega como un respiro económico. Si aún no sabes cuánto te corresponde, puedes calcularlo proyectando tu sueldo mensual y el tipo de seguro al que estás afiliado.
Trabajadores en Perú recibirán 9% extra en su gratificación.
¿Quiénes recibirán el 9% extra en gratificación?
- Trabajadores del sector privado en planilla.
- Empleados afiliados a EsSalud.
- Colaboradores que hayan laborado total o parcialmente durante el semestre.
¿Cuánto dinero extra podrías recibir este diciembre?
- Gratificación = sueldo íntegro.
- Bono extraordinario = 9% si tienes EsSalud / 6.75% si tienes EPS.
- El depósito debe realizarse hasta el 15 de diciembre.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90