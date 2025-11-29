Gratificación de diciembre 2025: esta bonificación adicional aumentará monto y muchos no lo saben

La esperada campaña navideña de 2025 ya empieza a sentirse cada vez más y, con ella, también llega una de las fechas más esperadas del año para millones de trabajadores del sector privado, se trata del depósito de la gratificación del mes de diciembre.

Este beneficio, que corresponde a un sueldo íntegro para quienes laboraron todo el semestre, llegará nuevamente con un monto adicional que incrementará el depósito final. Se trata de la bonificación extraordinaria que reemplaza el aporte que el empleador realiza habitualmente a EsSalud o a una EPS.

Durante este último mes del año, los trabajadores no solo reciben su sueldo completo como grati, sino también una bonificación adicional del 9% (para afiliados a EsSalud) o del 6.75% (para quienes están en una EPS).

Este porcentaje se calcula sobre el monto de la gratificación, lo que incrementa de manera directa el ingreso del trabajador en esta temporada festiva. A continuación te dejamos todos los detalles que necesitas conocer al respecto.

¿Cuándo llega la gratificación de diciembre 2025?

La ley establece que las empresas deben depositar la gratificación de Navidad hasta el 15 de diciembre. Si el depósito se realiza después de esa fecha, el empleador incurre en infracciones laborales.

Por lo tanto, los trabajadores del sector privado recibirán su grati máximo el lunes 15 de diciembre de 2025, junto con la bonificación extraordinaria que aumentará el monto total.

¿En qué consiste la bonificación extraordinaria del 9% o 6.75%?

Esta bonificación nace de la Ley N.º 30334, que exonera a las gratificaciones de descuentos por EsSalud o EPS. Pero en lugar de que el empleador deje de pagar dicho aporte, ese dinero se traslada al trabajador como bono adicional.

Si estás en EsSalud: recibirás un 9% adicional del monto de tu gratificación.

Si estás en una EPS: recibirás un 6.75% adicional.

Este bono siempre se calcula sobre la gratificación bruta, sin descuentos de AFP u ONP, ya que la grati tampoco está afecta a aportes previsionales.

¿Quiénes reciben la gratificación?

La gratificación es un beneficio laboral que se entrega dos veces al año (julio y diciembre) a los trabajadores del sector privado bajo el régimen laboral de la actividad privada. Reciben este beneficio los trabajadores con contrato indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial, y de manera proporcional si no trabajaron todo el semestre.