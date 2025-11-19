- Hoy:
Aguinaldo diciembre 2025 en Perú: conoce cuándo lo pagan y si confirmaron nuevo monto
Muchos ciudadanos esperan con ansias el pago del aguinaldo de diciembre 2025. Conoce cuándo inicia el depósito y el monto a cobrar.
Como cada fin de año, los trabajadores del sector público y privado podrán acceder a los pagos correspondientes del aguinaldo y gratificación del mes de diciembre. Este beneficio representa un gran alivio económico a los ciudadanos, porque acceden a un ingreso adicional a su salario.
PUEDES VER: Trabajadores CAS no solo tendrán derecho a gratificación y CTS: importante subsidio también se incluye en nuevos beneficios
¿Cuándo se paga el aguinaldo en Perú?
El aguinaldo se paga dos veces al año, en julio y diciembre. Este beneficio económico adicional está dirigido a los trabajadores, jubilados y pensionados de la ONP, quienes reciben el abono en las fechas programadas por el cronograma publicado en el Banco de la Nación.
El pago de aguinaldo es de 300 soles.
Aguinaldo 2025: ¿Cuál es el monto a cobrar?
Muchas personas buscan conocer si el aguinaldo de diciembre 2025 tendrá un aumento, si eres uno de ellos, entonces debes saber que el abono mantendrá su monto. Esto quiere decir que, los beneficiarios cobrarán 300 soles.
Se debe tener en cuenta que, existe un proyecto de ley que busca incrementar el monto a 1,130 soles. La iniciativa fue impulsada por el Congreso de la República, pero aún no ha sido aprobada.
¿Cuál es la diferencia entre aguinaldo y gratificación?
La principal diferencia entre aguinaldo y gratificación radica en el sector laboral al que pertenece los trabajadores y el monto que reciben, ya que el primero tiene un monto fijo establecido por el Estado; mientras que el otro equivale a un sueldo completo.
