Gratificación para pensionados ONP por Navidad 2025: quiénes cobrarán, montos y fechas de pago

Diciembre representa un importante mes para miles de ciudadanos del Perú, puesto que se dispone de la entrega de beneficios económicos como aguinaldo y gratificación. Uno de los sectores beneficiarios de este último pago son los pensionados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Pero eso no es todo, puesto que los jubilados de ONP bajo la Ley 19990 también cobran su pensión correspondiente al mes de diciembre 2025, por lo que accederán a un abono doble para cubrir sus gastos básicos. Estas retribuciones se llevan a cabo mediante el Banco de la Nación, según el cronograma.

¿Qué pensionados ONP cobran la gratificación por Navidad?

Los pensionados ONP que son beneficiarios de la gratificación por Navidad, son aquellos que están bajo el Decreto de Ley 19990, que regula el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Es importante mencionar que para tener derecho a pensión de jubilación bajo este régimen, se exige al menos 20 años de aportes, tener 65 años de edad y es cese de actividad laboral.

Montos de la gratificación para pensionados ONP

La gratificación que se entrega a pensionados de la Oficina de Normalización Previsional es equivalente a una pensión extra. En el caso de la ONP, los montos son:

Pensión máxima: S/ 893 mensuales , sujeta a un descuento del 4% para EsSalud.

, sujeta a un descuento del 4% para EsSalud. Pensión mínima: S/ 600 mensuales para jubilados con 20 o más años de aportes.

Cronograma de pago de la gratificación para pensionados ONP

El Banco de la Nación ya dio a conocer el cronograma para diciembre 2025, por lo que los pensionados de la ONP podrán desembolsar sus beneficios monetarios, tanto la pensión como la gratificación, desde el próximo 5 de diciembre. Se precisa que el abono llegará en el pago del último mes.