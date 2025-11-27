- Hoy:
Gratificación para pensionados ONP por Navidad 2025: quiénes cobrarán, montos y fechas de pago
Una buena noticia se confirma para los pensionados ONP y es que podrán acceder al pago de una gratificación en el mes de diciembre. Conoce las fechas y montos.
Diciembre representa un importante mes para miles de ciudadanos del Perú, puesto que se dispone de la entrega de beneficios económicos como aguinaldo y gratificación. Uno de los sectores beneficiarios de este último pago son los pensionados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Pero eso no es todo, puesto que los jubilados de ONP bajo la Ley 19990 también cobran su pensión correspondiente al mes de diciembre 2025, por lo que accederán a un abono doble para cubrir sus gastos básicos. Estas retribuciones se llevan a cabo mediante el Banco de la Nación, según el cronograma.
¿Qué pensionados ONP cobran la gratificación por Navidad?
Los pensionados ONP que son beneficiarios de la gratificación por Navidad, son aquellos que están bajo el Decreto de Ley 19990, que regula el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Es importante mencionar que para tener derecho a pensión de jubilación bajo este régimen, se exige al menos 20 años de aportes, tener 65 años de edad y es cese de actividad laboral.
Los pensionados de la ONP recibirán una gratificación en diciembre 2025 por Navidad.
Montos de la gratificación para pensionados ONP
La gratificación que se entrega a pensionados de la Oficina de Normalización Previsional es equivalente a una pensión extra. En el caso de la ONP, los montos son:
- Pensión máxima: S/ 893 mensuales, sujeta a un descuento del 4% para EsSalud.
- Pensión mínima: S/ 600 mensuales para jubilados con 20 o más años de aportes.
Cronograma de pago de la gratificación para pensionados ONP
El Banco de la Nación ya dio a conocer el cronograma para diciembre 2025, por lo que los pensionados de la ONP podrán desembolsar sus beneficios monetarios, tanto la pensión como la gratificación, desde el próximo 5 de diciembre. Se precisa que el abono llegará en el pago del último mes.
|Beneficiarios
|Fechas de pago
|Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C
|Viernes 5 de diciembre
|Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L
|Miércoles 10 de diciembre
|Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q
|Jueves 11 de diciembre
|Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z
|Viernes 12 de diciembre
