La mejor noticia para pensionados: cobrarán 300 soles en diciembre 2025 vía Banco de la Nación

Una buena noticia llega para los pensionados del país, y es que en el siguiente mes recibirán 300 soles. Sin embargo, no todos cobrarán el monto, solo determinados regímenes amparados por las Leyes N.º 15117 y 28091, el Decreto Supremo N.º 051-88-PCM y los Decretos Leyes N.º 19846 y 20530.

Este importante pago corresponde al aguinaldo por Navidad, que también beneficia a funcionarios y servidores públicos nombrados o contratados. Es así, que los pensionistas del Perú recibirán S/ 300 en la fecha que establezca el cronograma de diciembre 2025 del Banco de la Nación.

El aguinaldo por Navidad de S/ 300 se abonará en la planilla de pagos del mes de diciembre, y los pensionistas comprendidos son aquellos bajo los siguientes regímenes:

Pensionistas bajo la Ley N.º 15117: trabajadores civiles del Estado que fueron cesados o jubilados hace varias décadas

Pensionistas bajo la Ley N.º 19846: beneficia al Régimen de Pensiones para trabajadores militares y policiales.

Pensionistas del Decreto Supremo N.º 051-88-PCM: trabajadores públicos cesados antes de la creación del Sistema Nacional de Pensiones actual y pensionistas sujetos a regímenes de nivelación

Pensionistas bajo la Ley N.º 20530: beneficia al Régimen de Cédula Viva, derogado para nuevos aportantes, pero vigente para quienes ingresaron antes del cierre.

Pensionistas bajo la Ley N.º 28091: jubilados amparados en leyes especiales anteriores y pensionistas bajo sistemas antiguos del Estado.

¿Cuánto es el monto del aguinaldo de Navidad 2025 para pensionados?

El aguinaldo de Navidad 2025 para pensionados en el Perú corresponde a una bonificación de S/ 300, otorgada únicamente a los jubilados que pertenecen a determinados regímenes especiales del Estado, que ya se mencionó anteriormente. El pago de esta bonificación se efectúa en el mes de diciembre, junto con la pensión correspondiente.

Estos son los requisitos para recibir el aguinaldo de diciembre

Para percibir el aguinaldo de diciembre 2025 debes estar laborando al 30 de noviembre de 2025 y también aplica si estás en descanso vacacional con goce de remuneraciones, o si tienes licencia con goce de haber. Además, tener al menos 3 meses de servicio al 30 de noviembre de 2025.