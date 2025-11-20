- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
¿Se anunció paro de transportistas mañana 21 de noviembre? Revisa las últimas noticias
Los gremios de transporte confirmaron un nuevo paro de 48 horas en Lima y Callao, ¿iniciará este viernes 21 de noviembre? Conoce más detalles al respecto.
Pese a la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao, el sector de transporte anunció un nuevo paro de 48 horas. Ante este contexto, surgen diversas dudas, puesto que algunos ciudadanos se preguntan si mañana, 21 de noviembre, se llevará a cabo un paro de transportistas; sin embargo, hasta el momento, se descarta la medida.
PUEDES VER: Asistentes a conciertos en Perú podrían ingresar con agua y alimentos: Comisión del Congreso aprueba dictamen
Por otro lado, es importante precisar que este viernes 21 de noviembre, los gremios de transportistas se reunirán para establecer la fecha de esta nueva protesta, de acuerdo a lo informado en el noticiero 24 Horas. Por lo que pronto se estaría conociendo qué día se realizará la paralización del servicio de transporte público en la capital.
En este nuevo paro de transportistas se demuestra, una vez más, que existen diferencias en el sector en medio del contexto de criminalidad que afecta a los trabajadores del rubro. Por su parte, el gremio Transporte Unido, citó a las agrupaciones para llegar a acuerdos respecto a la movilización de 48 horas.
Gremios de transporte confirman nuevo paro de 48 horas, pero aún no hay fecha.
Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores señaló que: "A nosotros nos están acribillando, porque las empresas de transporte creo que también están siendo sensibles, porque ellos están siendo extorsionados, las extorsiones no han parado. Espero, esperamos nosotros como asociación de que el acuerdo de la fecha, lo tengamos para el sábado, ¿no? A más tardar".
El dirigente señaló que su asociación estimaba que la fecha del paro sería los días 21 y 22 de noviembre, pero, de acuerdo a Infobae, se establecería que la medida se realice durante la semana del lunes 24 al viernes 28 de noviembre. Queda estar pendiente a los próximos anuncios por parte del gremio con la finalidad de tomar las precauciones del caso.
Es importante precisar que este nuevo paro se realizará luego del reciente atentado contra un bus de la empresa San Germán, en el distrito de San Martín de Porres, el pasado domingo 16 de noviembre. Dos sujetos dispararon al vehículo, ocasionado temor entre los pasajeros y población, puesto que el video del ataque está circulando en redes sociales.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90