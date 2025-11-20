Gobierno confirma suspensión de clases escolares este 21 de noviembre por importante motivo

Este 21 de noviembre no habrá clases escolares en colegios públicos de Amazonas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Regional N.º 03-2025-GR.AMAZONAS/GR, publicado en El Peruano. Esta medida está respaldada por el Ministerio de Educación (Minedu) y permitirá que los menores puedan descansar.

No habrá clases el 21 de noviembre en Amazonas

La suspensión de actividades escolares se debe a que este viernes 21 de noviembre será una fecha no laborable en conmemoración del 23.° aniversario de la Región Amazonas y los 193 años de su creación política como departamento. Por otro lado, también aplica para las entidades públicas y privadas.

El Minedu confirmó que las clases se suspenden para las escuelas públicas este 21 de noviembre.

Las clases de los colegios públicos en Amazonas se suspenden este 21 de noviembre, mientras que los colegios privados pueden acogerse a la medida de manera autónoma. Cabe destacar que este descanso permitirá que los menores puedan participar activamente de las actividades que se realizarán en el departamento.

¿Qué se celebra el 21 de noviembre?

Este 21 de noviembre se conmemora el 23.º aniversario de la Región Amazonas y los 193 años de creación política del departamento de Amazonas, por lo que implica un día no laborable para las entidades públicas y privadas del ámbito del Gobierno Regional de Amazonas.

El Gobierno Regional dispuso que el 21 de noviembre es una fecha no laborable en Amazonas.

El descanso aplica para entidades públicas de la región Amazonas, también se aplica para el sector privado regional, según el decreto. Se precisa que al ser un día no laborable y no un feriado nacional, las horas no trabajadas podrían recuperarse posteriormente, según reportan medios.

La importancia de esta jornada es resaltar la identidad, historia y riqueza cultural de Amazonas, permitiendo que la ciudadanía participe en las actividades protocolares y celebraciones programadas en toda la región.