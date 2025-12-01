Gratificación de diciembre 2025: ¿Cómo calcular el monto del depósito este mes?

El cierre del año para miles de trabajadores del régimen privado en el Perú trae consigo una de las mayores expectativas, y se trata de la Gratificación de diciembre 2025, conocida también como "la grati navideña", un ingreso adicional que suele representar un alivio económico justo en temporada de compras navideñas, pagos finales del año y preparación de gastos familiares.

Muchos esperan este monto para saldar deudas, adelantar compras, ahorrar o simplemente darse un respiro tras un año de trabajo. Este año, más que nunca, la "grati" despierta interés, ya que con el aumento del costo de vida y el inicio de diciembre apuntando a una intensa actividad comercial, el bono navideño puede marcar la diferencia para muchas familias. AQUÍ podrás revisar con claridad quiénes recibirán la gratificación, cuánto será, cómo se calcula y cuándo debe pagarse.

Gratificación comenzará a pagarse el próximo 15 de diciembre de 2025 / FOTO: Difusión

¿Quiénes recibirán la gratificación en diciembre 2025?

La gratificación corresponde a los trabajadores del sector privado que estén formalmente contratados y en planilla. También aplica para quienes tengan jornadas completas o parciales, e incluso para quienes pertenezcan a cooperativas, siempre que su vínculo laboral esté regularizado.

No aplican para quienes trabajan por honorarios, independientes, informales, ni para ciertos regímenes públicos; estos últimos reciben en general un "aguinaldo" distinto, no la gratificación regulada por la ley.

¿Cuándo se paga la gratificación de diciembre 2025?

El pago debe otorgarse en diciembre, dentro de la primera quincena del mes. El plazo límite de depósito es el lunes 15 de diciembre de 2025. Si la empresa no realiza el pago en esa fecha, estaría incurriendo en una infracción laboral que puede acarrear sanciones.

¿Cómo se calcula el monto de la gratificación?

Gratificación completa

Si el trabajador laboró todo el semestre completo (julio-diciembre 2025), corresponde recibir un sueldo mensual íntegro como gratificación. A ese monto se suma una bonificación extraordinaria por salud: si estás afiliado a EsSalud, corresponde un 9 % adicional; si estás en una EPS, el porcentaje aplicado es del 6.75 %.

En algunos casos, pueden sumarse asignaciones regulares (como asignación familiar u otros complementos), siempre que hayan sido percibidas de modo continuo en el semestre.

¿Y si no trabajaste el semestre completo?

Si laboraste menos de seis meses durante el periodo julio-diciembre 2025, la gratificación se calcula de forma proporcional. La fórmula es el sueldo mensual entre 6 y multiplicarlo por los meses completos trabajados. A ese monto proporcional se añade la bonificación extraordinaria por salud, en la misma proporción.

¿Qué hacer si la empresa no deposita la gratificación o la paga mal?

Verifica en tu boleta si aparece la gratificación junto con la bonificación extraordinaria. Si la empresa no deposita el monto o lo hace después del 15 de diciembre, puedes presentar una denuncia ante SUNAFIL, entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de derechos laborales.