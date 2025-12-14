Inicio de vacaciones escolares: Minedu confirmó cuándo termina el año escolar 2025

Cada vez falta menos para que el año escolar 2025 llegue a su fin, y de acuerdo al calendario oficial del Ministerio de Educación (Minedu) las clases en los colegios nacionales terminará la tercera semana de diciembre.

¿Cuándo empiezan las vacaciones 2025, según Minedu?

El último día de clases del año escolar 2025 será el 19 de diciembre. De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 501-2025-MINEDU, el premio de vacaciones será hasta la segunda semana de marzo del 2026. Durante este tiempo, los estudiantes podrán participar en actividades recreativas de verano.

Fecha de inicio del año escolar 2026

De acuerdo al cronograma escolar 2026, los menores volverán a las aulas el lunes 16 de marzo. Este nuevo periodo académico contará con 36 semanas lectivas y 8 de gestión, estas serán organizadas en bloques alternos. Todas las instituciones educativas deberán cumplir un mínimo de 190 días: 160 de clases y 30 de gestión.

Calendario escolar 2026

Si deseas conocer las fechas de inicio de cada bloque de lecciones programadas para el próximo año, entonces tienes que prestar mucha atención al siguiente listado. ¡Toma nota!

Primer bloque de clases (2 semanas): del 16 de marzo al 15 de mayo.

Segundo bloque de clases (9 semanas): del 25 de mayo al 24 de julio.

Tercer bloque de clases (9 semanas): del 10 de agosto al 9 de octubre.

Cuarto bloque de clases (9 semanas): del 19 de octubre al 18 de diciembre.

¿Cómo separar una vacante en colegios nacionales 2026?

Para obtener una vacante en un colegio nacional en 2026, es fundamental estar atento a las publicaciones del Ministerio de Educación (Minedu), dado que el proceso suele comenzar a fines de diciembre de 2025. Aún no se han detallado los pasos exactos del procedimiento.