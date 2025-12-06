- Hoy:
Minedu anunció el inicio de vaciones escolares 2025: Revisa cuándo termina el año escolar
El año escolar terminará en los próximos días, según dio a conocer el Ministerio de Educación. Conoce AQUÍ qué día dejarán de ir al colegio los estudiantes.
El año ya está por terminar, esto significa que el periodo escolar 2025 también llegará a su fin. Según el Ministerio de Educación (Minedu) las clases académicas terminarán la tercera semana del mes de diciembre.
PUEDES VER: ¿Se suspenderán las clases escolares este 10 de diciembre tras feriado largo? Esto indica Minedu
La Resolución Ministerial N° 556-2024- Minedu, indican que el cierre del cuarto bloque terminará en pocos días, esto permitirá que los padres de familia puedan armar un horario de actividades para sus menores durante las vacaciones.
Inicio de vacaciones escolares 2025
Según el Ministerio de Educación, las clases escolares en los colegios nacionales terminarán el viernes 19 de diciembre. Los menores tendrán dos meses para realizar diferentes actividades, ya que las clases escolares para el periodo 2026 comenzarán la segunda semana de diciembre.
Las clases terminarán el viernes 19 de diciembre.
¿Cuál es el próximo feriado en el calendario escolar?
El calendario escolar del 2025 es el lunes 8 y martes 9 de diciembre. Los escolares pondrán acceder a dos días de descanso adicionales, por que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho.
Minedu anunció la fecha de comienzo del año escolar 2026
El calendario escolar para el año 2026, ya fue estructurado y publicado por el Ministerio de Educación. Para sorpresa de muchos, las clases comienzan el lunes 26 de marzo.
- Primer bloque de clases (2 semanas): del 16 de marzo al 15 de mayo
- Segundo bloque de clases (9 semanas): del 25 de mayo al 24 de julio
- Tercer bloque de clases (9 semanas): del 10 de agosto al 9 de octubre
- Cuarto bloque de clases (9 semanas): del 19 de octubre al 18 de diciembre
