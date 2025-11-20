Municipalidad de San Juan de Miraflores inició relevante obra a favor de la población tras décadas de espera

Los vecinos de San Juan de Miraflores recibieron una excelente noticia por parte del municipio. Según información que brindaron un sus redes sociales, se dispuso la remodelación total de Sarita Colonia - Sector María Auxiliadora, que hace décadas debió ser remodelada.

"¡Después de décadas, la trocha queda atrás para siempre! Hoy San Juan de Miraflores escribe un nuevo capítulo de transformación real. Sarita Colonia - Sector María Auxiliadora esperó este momento desde el 2017, cuando el sueño inició en el Presupuesto Participativo ... pero nunca se hizo realizar. Hasta hoy", indica el mensaje publicado en el Facebook de la entidad.

La Municipalidad de San Juan de Miraflores comenzó importante obra.

Esta nueva obra impulsada por la alcaldía del distrito, generó una gran alegría entre los ciudadanos, quienes esperaban por años que renovarán este importante pasaje que es muy transitable. La colocación de la primera piedra se dio el miércoles 19 de noviembre.

"Con la energía, la alegría y el respaldo de nuestros vecinos, colocamos la primera piedra de la construcción de pistas, veredas y muros de contención en una zona que por años solo fue polvo y tierra", enfatiza el texto.

La iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos de la zona, quienes podrán contar con un espacio digno y seguro para transitar. Además, no dudaron en realizar diversos comentarios a favor de la iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Juan de Miraflores.