- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Madrid vs Inter
- PSG vs Tottenham
- Arsenal vs Bayern Munich
- Olympiacos vs Real Madrid
- Monterrey vs América
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
DNI gratuito en Los Olivos este 28 de noviembre: conoce los requisitos de la campaña de RENIEC
Vecinos del distrito de Lima Norte podrán realizar diversos trámites en la campaña que lanzó el Reniec y la Municipalidad de Los Olivos. Revisa más detalles.
Las campañas para obtener DNI gratis continúan y esta vez, personal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) llegará a Los Olivos. La ciudadanía del distrito podrá acercarse este viernes 28 de noviembre al frontis de la Veterinaria Municipal para acceder a diversos trámites.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: se confirma hora y fecha para el encendido del árbol
DNI gratis en Los Olivos este 28 de noviembre
La Municipalidad de Los Olivos brindó más detalles sobre esta iniciativa del RENIEC, que está dirigida a vecinos de 0 a 17 años y adultos mayores. Sin embargo, se precisó que solo se dispondrá 40 cupos limitados, por lo que le recomendamos asistir con anticipación para ser uno de los beneficiarios.
Campaña de DNI gratis en Los Olivos este viernes 28 de noviembre.
La campaña de DNI gratis se ubicará en el frontis de la Veterinaria Municipal, al costado del Palacio Municipal de Los Olivos, este
viernes 28 noviembre, en el horario de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. Por otro lado, es importante conocer que los trámites que se podrán realizar son:
- Trámite del primer DNI
- Inscripción DNI electrónico
- Renovación DNI electrónico
- Cambio de domicilio DNI electrónico
- Actualización de foto DNI electrónico
¿Qué beneficios ofrece el DNI electrónico?
El DNI electrónico ofrece un nivel de seguridad mucho más alto que el documento tradicional, ya que incorpora un chip que permite verificar la identidad del ciudadano de manera digital. Gracias a este sistema, es posible evitar suplantaciones de identidad y realizar trámites con mayor confiabilidad.
Otro de sus beneficios destacados es que facilita la realización de trámites en línea sin necesidad de acudir físicamente a oficinas públicas o privadas. Con el DNIe se pueden firmar documentos digitalmente con validez legal, acceder a plataformas del Estado y realizar gestiones como solicitudes, consultas o pagos de manera rápida y segura.
- 1
Retiro AFP 2025: ¿Quiénes reciben la primera UIT esta semana luego de 30 días de presentar solicitud?
- 2
Municipalidad de Comas inició importante obra tras décadas de espera por los vecinos del distrito de Lima Norte
- 3
Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público de la avenida Retablo que fue invadida por ciudadanos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90