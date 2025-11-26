0
Real Madrid vs Olympiacos por Champions League

DNI gratuito en Los Olivos este 28 de noviembre: conoce los requisitos de la campaña de RENIEC

Vecinos del distrito de Lima Norte podrán realizar diversos trámites en la campaña que lanzó el Reniec y la Municipalidad de Los Olivos. Revisa más detalles.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de Los Olivos realizará una campaña de DNI gratis este 28 de noviembre.
La Municipalidad de Los Olivos realizará una campaña de DNI gratis este 28 de noviembre.
Las campañas para obtener DNI gratis continúan y esta vez, personal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) llegará a Los Olivos. La ciudadanía del distrito podrá acercarse este viernes 28 de noviembre al frontis de la Veterinaria Municipal para acceder a diversos trámites.

El encendido del árbol en la Plaza de Armas de Lima será el 28 de noviembre.

DNI gratis en Los Olivos este 28 de noviembre

La Municipalidad de Los Olivos brindó más detalles sobre esta iniciativa del RENIEC, que está dirigida a vecinos de 0 a 17 años y adultos mayores. Sin embargo, se precisó que solo se dispondrá 40 cupos limitados, por lo que le recomendamos asistir con anticipación para ser uno de los beneficiarios.

DNI gratis

Campaña de DNI gratis en Los Olivos este viernes 28 de noviembre.

La campaña de DNI gratis se ubicará en el frontis de la Veterinaria Municipal, al costado del Palacio Municipal de Los Olivos, este
viernes 28 noviembre, en el horario de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. Por otro lado, es importante conocer que los trámites que se podrán realizar son:

  • Trámite del primer DNI
  • Inscripción DNI electrónico
  • Renovación DNI electrónico
  • Cambio de domicilio DNI electrónico
  • Actualización de foto DNI electrónico

¿Qué beneficios ofrece el DNI electrónico?

El DNI electrónico ofrece un nivel de seguridad mucho más alto que el documento tradicional, ya que incorpora un chip que permite verificar la identidad del ciudadano de manera digital. Gracias a este sistema, es posible evitar suplantaciones de identidad y realizar trámites con mayor confiabilidad.

Otro de sus beneficios destacados es que facilita la realización de trámites en línea sin necesidad de acudir físicamente a oficinas públicas o privadas. Con el DNIe se pueden firmar documentos digitalmente con validez legal, acceder a plataformas del Estado y realizar gestiones como solicitudes, consultas o pagos de manera rápida y segura.


AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

