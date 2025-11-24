Trámite de DNI electrónico gratis este 25 de noviembre: conoce dónde y quiénes serán los beneficiados

En pocos meses, millones de ciudadanos participarán en las elecciones presidenciales 2026. Ante ello, el Reniec junto a diversos municipios están realizando campañas de DNI electrónico gratuito. La iniciativa busca que los ciudadanos accedan al Documento de Identidad totalmente gratis.

En esta ocasión, les tocó el turno a los ciudadanos de Ancón. Si vives en este distrito, entonces no dudes en asistir a la convocatoria que se ha realizado para el martes 25 de noviembre. Recuerda que los cupos son limitados.

Trámite de DNI electrónico en Ancón: ¿Dónde y quiénes acceden a la campaña?

Según la información que brindó la Municipalidad de Ancón en sus redes sociales oficiales, en la campaña de DNI electrónico gratis se realizarán los siguientes trámites

Renovación de DNI

Actualización de datos

Duplicado

Cambio de domicilio

Fotografía gratis

Para poder realizar el trámite de DNI gratis, solo tienes que asistir a la asociación viv. Señor de Cachuy Mz. G Lote 03. El personal del Reniec junto al del municipio comenzarán a atender desde las 9:00 de la mañana.

Esta iniciativa está dirigida a los niños, adolescentes y adultos mayores de 60 años. Si quieres realizar trámites de dirección es necesario que presenten un recibo de luz, agua o constancia de posesión.