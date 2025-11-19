Municipalidad de Los Olivos lanza campaña de DNI electrónico GRATIS: se ofrece diversos trámites de RENIEC

La Municipalidad de Los Olivos compartió una buena noticia a la ciudadanía, y es que este 21 de noviembre se desarrollará una campaña de Registro Civil para que los vecinos obtengan DNI electrónico gratuito. Personal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) atenderá a los participantes de esta iniciativa.

Esta campaña gratuita está dirigida exclusivamente a vecinos olivenses de 0 a 17 años y adultos mayores, quienes podrán realizar sus trámites de manera segura y aun paso de sus hogares. Revisas cuáles son las gestiones de RENIEC que estarán disponibles este viernes 21 de noviembre:

Trámite del primer DNI

Inscripción DNI electrónico

Renovación DNI electrónico

Cambio de domicilio DNI electrónico

Actualización de foto DNI electrónico (dirigido para menores de 17 años, y adultos mayores de 60)

Campaña de DNI electrónico en Los Olivos este 21 de noviembre.

Fecha, hora y lugar de la campaña de DNI electrónico en Los Olivos

La Municipalidad de Los Olivos informó que la campaña sin costo de DNIe se realizará en el Frontis de la Veterinaria Municipal, al costado del Palacio Municipal, este viernes 21 de noviembre, en un horario de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. Además, se precisó que solo se habilitará 40 cupos gratis.

Fecha: viernes 21 de noviembre

viernes 21 de noviembre Hora: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

10:00 a. m. a 1:00 p. m. Lugar: Frontis de la Veterinaria Municipal

Por otro lado, la institución edil compartió el enlace oficial para que los ciudadanos consulten el estado de su trámite y si su DNI está listo para ser entregado: dale clic AQUÍ. Si estás interesado en participar de esta campaña, te recomendamos que acudas con anticipación y con la documentación necesaria para evitar contratiempos.

Beneficios de DNI electrónico

El DNI electrónico (DNIe) ofrece diversos beneficios que facilitan la identificación y la realización de trámites. Con este documento, los ciudadanos pueden acceder a servicios públicos y privados de manera más rápida y segura, gracias a su chip que permite la autenticación digital y la firma electrónica con validez legal.

Además, mejora la seguridad al dificultar la falsificación y proteger la información personal. También permite realizar trámites en línea en plataformas del Estado, fortaleciendo la transformación digital y brindando mayor comodidad a los usuarios.